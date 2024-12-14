Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова мамы Алексея Савранского – Юлии для программы "Завтрак с 1+1".

К теме "Украинский Хатико": собака два года ждет своего хозяина, который погиб на войне

Какая история хозяина Ичи, который ждет защитника на АЗС 2 год

Женщина из Ладыжинки в Черкасской области рассказала, что ее сыну Алексею, на момент начала полномасштабного вторжения России, было 23 года. В мае 2022 года Алексей решил пойти добровольцем на военную службу, но сначала ему нужна была операция, чтобы иметь соответствующее состояние здоровья для службы.

Когда здоровье Алексея улучшилось, его отправили на военное обучение в Великобританию. После окончания Алексей был направлен на Донецкое направление, а именно в район Марьинки.

Защитник отправился на свое первое и единственное боевое задание 17 апреля 2023 года. Во время борьбы с врагом он героически погиб.

До начала полномасштабного вторжения Алексей работал на местной заправке. Ежедневно его сопровождал пес по кличке Ичи. Последние два года Ичи преданно ждал на заправке возвращения Алексея, хотя этого никогда не произойдет.

Мать защитника, Юлия, с теплотой вспоминает глубокое сочувствие сына ко всем живым существам. Вместе со своим отчимом Эдуардом Алексей посвящал свое время спасению животных, которые в этом нуждались.

В частности, он помог вылечить раненого аиста. В семье также есть еще один домашний любимец – собака по кличке Рона.

Говорят мне с заправки – заберите его (Ичи – 24 Канал), может, домой, ну что же он здесь. И я его несу домой на руках обратно. И он же придет, переспит, и все равно побежит обратно,

– рассказала мама Алексея.

По словам работников заправки, ранее пес приходил по графику. Алексей работал на АЗК один день, а потом отдыхал три дня. Ичи добросовестно приходил в дни дежурства своего друга.

В последнее время частота визитов Ичи на заправку увеличилась. Работники создали будки специально для него.

Вскоре на будке появится QR-код, который позволит посетителям узнать о трогательной истории Алексея Савранского, возвращения которого продолжает ждать его преданный компаньон Ичи.