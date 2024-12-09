Телеведущий встретил пса на одной из заправок вблизи села Ладыжинка, когда возвращался из командировки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Руслана Сеничкина.

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Почему собака постоянно приходит на АЗС

По словам работника заправки, уже почти два года этот пес приходит сюда и ждет своего хозяина. Он здесь работал и всегда брал собаку на работу, а потом они вместе шли домой. Однако парень погиб на войне.

Сеничкину удалось выяснить, что хозяин собаки Савранский Алексей погиб 18 апреля 2023 года в Донецкой области.

Пес мгновенно реагирует, когда говоришь "Лешка, "Леха"... Спросил, как зовут парня. Алексей Савранский. Бегом в поиск,

– говорит Сеничкин.

Собака ждет своего хозяина: смотрите видео

Он также добавил, что песик добрый, и даже ластится. Однако в глазах собаки "тотальная печаль и... надежда, что сейчас выйдет его Лешка и они как всегда вместе пойдут домой".

В то же время ведущий отметил, что родные и знакомые погибшего заботятся о собаке и его не нужно спасать, а эту историю он рассказал, чтобы показать безусловную верность и любовь.