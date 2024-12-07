Спасатели говорят, что 28-летнему украинцу удалось выжить благодаря тому, что с ним был котенок, который крепко прилип к груди хозяина, передает 24 Канал со ссылкой на Spot.

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Тепло котенка спасло украинца

Отмечается, что операция по спасению мужчины длилась более 5 часов. Чрезвычайники и пограничные полицейские объяснили, что наибольшая сложность заключалась в том, что овраг был глубиной 400 метров, кроме того, он был с уклоном 50 процентов. Мешала спасателям и погода – сильный снег, метель и пронизывающий холод.

Украинец выжил благодаря коту / Фото Facebook Mica Svab

Котенок ни на мгновение не "отлипал" от хозяина / Фото Facebook Mica Svab

Впрочем, парня таки удалось спасти. И не последнюю роль в этом сыграл кот, который все время был рядом с пострадавшим.

Спасенный из оврага парень входит в группу из трех украинцев, которые пересекли границу с Румынией. Двое других были найдены с помощью вертолета SMURD 6 декабря. Все трое незаконно сбежали из Украины.