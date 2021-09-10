Вже незабаром відбудеться засідання Ради суддів. На ньому, за інформацією Центру протидії корупції, "суддівська мафія планує зрив судової реформи".

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Вимоги щодо судової реформи

Судова реформа передбачає створення Етичної ради – незалежного органу, який оцінюватиме на доброчесність членів та кандидатів до Вищої ради правосуддя.

До складу Етичної ради за законом повинні увійти 6 людей:

3 представників пропонує Рада суддів України;

ще 3 – міжнародні організації, з якими Україна співпрацює у галузі запобігання корупції.

Міжнародні партнери визначилися з представниками

У ЦПК зазначили, що міжнародники подали список із 6 людей, 3 з яких призначить Вища рада правосуддя. В них усіх бездоганна ділова репутація, авторитет, а також міжнародний досвід у державних справах, розслідуваннях у галузі боротьби з корупцією.

До слова, міжнародні експерти мають вирішальний голос при прийнятті рішень Етичною радою.

Рада суддів може зірвати реформу

Водночас, додали в Центрі протидії корупції, Рада суддів України збирається в порушення закону не делегувати в Етичну раду своїх представників. А це у результаті може призвести до блокування реформи.

Експертка ЦПК Галина Чижик наголосила, що є сподівання, що Рада суддів все ж обере делегатів на найближчому засіданні, як того і вимагає закон.

Члени Ради суддів зобов'язані виконати закон, навіть якщо він їм не подобається, інакше нехай складають свої повноваження. Якщо Рада суддів не обере в Етичну раду людей, значить судова мафія зриває реформу,

– зазначила вона.

Найближче засідання ради суддів заплановане на 13 вересня. Воно розпочнеться о 9:30 у Києві.

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