Уже вскоре состоится заседание Совета судей. На нем, по информации Центра противодействия коррупции, "судейская мафия планирует срыв судебной реформы".

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Требования по судебной реформе

Судебная реформа предусматривает создание Этического совета – независимого органа, который будет оценивать добропорядочность членов и кандидатов в Высший совет правосудия.

В состав Этического совета по закону должны войти 6 человек:

3 представителей предлагает Совет судей Украины;

еще 3 – международные организации, с которыми Украина сотрудничает в области предотвращения коррупции.

Международные партнеры определились с представителями

В ГПК отметили, что международники подали список из 6 человек, 3 из которых назначит Высший совет правосудия. У них всех безупречная деловая репутация, авторитет, а также международный опыт в государственных делах, расследованиях в области борьбы с коррупцией.

К слову, международные эксперты имеют решающий голос при принятии решений этическим советом.

Совет судей может сорвать реформу

В то же время, добавили в Центре противодействия коррупции, Совет судей Украины собирается в нарушение закона не делегировать в Этический совет своих представителей. А это в итоге может привести к блокированию реформы.

Эксперт ЦПК Галина Чижик подчеркнула, что есть надежда, что Совет судей все же выберет делегатов на ближайшем заседании, как того и требует закон.

Члены Совета судей обязаны выполнить закон, даже если он им не нравится, иначе пусть слагают свои полномочия. Если Совет судей не изберет в Этический совет людей, значит судебная мафия срывает реформу,

– отметила она.

Ближайшее заседание Совета судей запланировано на 13 сентября. Оно начнется в 9:30 в Киеве.

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