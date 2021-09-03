Про це у програмі "Перехресний допит" на 24 каналі з Катериною Соляр говорив представник президента у Конституційному Суді Федір Веніславський. Також він пояснив, чому поїздка Зеленського у Вашингтон є вдалою.

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Про візит Зеленського у США

Володимир Зеленський сказав, що для боротьби з корупцією є 2 шляхи: цифровізація і судова система. Казав, що завдяки змінам у цифрових сферах у напряму боротьби з корупцією ми "вже перемогли", але оцінять ці здобутки вже наступні президенти. Чи перемогли? Які загалом є здобутки після цієї поїздки у США?

Я думаю, що поїздка дуже результативна.

Сам факт того, що другий лідер європейської країни побував з візитом у Білому домі після канцлера Німеччини (Ангели Меркель – 24 канал). Ним став президент України. Це демонструє те, що США розглядають Україну, як серйозного стратегічного партнера на Європейському континенті.

Сам факт зустрічі та документів, про намір підписання яких оголосили, свідчить про те, що це дуже вдала поїздка президента Зеленського.

Ця поїздка засвідчила, що США послідовно та невідворотно стоять на позиції збереження та відновлення територіальної цілісності України, розвитку демократії, судовій реформі та боротьбі з корупцією.

Зустрічі передувало виділення додаткових 60 мільйонів доларів на сферу озброєння України. Зокрема надання Javelin (британська мобільна ракета – 24 канал) та інших видів озброєння, підписання низки угод у сфері Укроборонпрому із виробниками зброї США. Все це в сукупності доводить, що поїздка вдалась.

Довідка. Президент США Джо Байден 28 серпня наказав дати Україні 60 мільйонів доларів допомоги. Він наголосив, що це "військові" гроші, які підуть на: оборонні вироби, послуги Міністерства оборони, військову освіту.

Для мене дуже гарним маркером є ще реакція Російської Федерації. Інакше, ніж істерикою я не можу назвати заяви представників президента та інших очільників.

Як тільки я чую, що Росія починає істерити від певних подій – це означає, що зустріч вдала і вона матиме дуже далекоглядні наслідки і для України, і для посилення її конкурентоспроможності, обороноздатності та набуття суб'єктного статусу в Європі та світі загалом.

Про конкурс на очільника САП

Конкурс на голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури фактично заблокований. Представник вашої політсили Андрій Костін вилетів. Після цього конкурс далі не посувається, адже усі шанси очолити САП має інший кандидат – детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко. Яка історія зараз з обранням керівника САП?

Навіть той факт, що Костін вибув з конкурсу свідчить про те, що жодного впливу з боку Офісу Президента та нашої провладної сили на результат конкурсу немає.

Те, що конкурс призупинений – це не результат діяльності влади. Це результат діяльності тих суб'єктів, які намагаються досягти своїх приватних інтересів.

Сам факт, що фіналістами конкурсу є 2 особи, які точно не залежать ні від ОП, ні від нашої політсили, ні від Кабміну – свідчить про те, що конкурс в абсолютно прозорих рамках (відбувається – 24 канал). Я думаю, що сумнівів у результатах цього конкурсу точно не буде.

Що відомо про конкурс на голову САП? Відбір розпочався наприкінці січня 2021 року. Вже у березні комісія затвердила остаточний список, до нього входили 133 претенденти на керівні посади у відомстві. Максим Грищук, який був тимчасовим очільником, не пройшов відбір. Натомість до фіналу пройшли Відбір розпочався наприкінці січня 2021 року. Вже у березні комісія затвердила остаточний список, до нього входили 133 претенденти на керівні посади у відомстві. Максим Грищук, який був тимчасовим очільником, не пройшов відбір. Натомість до фіналу пройшли 2 кандидати : Олександр Клименко – детектив НАБУ, а також прокурор Андрій Синюка. Члени комісії скаржилася на тиск та пригрозили, що вийдуть з процесу.

Очікуємо, чим завершиться ця пауза, спровокована певними особами. Однак вони точно не з провладної більшості. Далі робитимемо висновки.

Я переконаний, що конкурс завершиться так, що сумнівів до доброчесності, порядності та професіоналізму очільника САП та його заступника точно не буде.

А чому зараз "забуксував" конкурс?

Я детально не стежу за цим конкурсом. Однак, наскільки мені відомо, там є якісь судові позови, оскарження результатів діяльності конкурсної комісії.

Якраз міжнародний компонент цієї комісії довів до фіналу людей, які, на їхнє переконання, найбільш незалежні, фахові та можуть виконувати ті завдання, що поставлені у САП.

Переживаємо, щоб цей конкурс не скасували, не розпочинали наново.

Думаю, зараз підстав для скасування навряд чи можна знайти. Будемо очікувати результатів, які оголосить конкурсна комісія.

Про антикорупційну стратегію

Якщо з антикорупції розпочали, то згадаймо ще про антикорупційну стратегію. Олександр Новіков розповідав, що цю стратегію обов'язково треба проголосувати. Спочатку вона була з 2020 до 2025 року, потім з 2021 до 2026 року, зараз терміни знову можуть зміститися. Її все не приймають, що не так?

Абсолютно підтримую Новікова. Вважаю, що це людина, команда якої розробила достатньо якісний документ. Він має актуалізувати питання, які не завжди розв'язують у правильний спосіб та з боку ефективності діяльності цього документу.



Новіков наполягає на прийнятті антикорупційної стратегії / Фото "Главкому"

Я хочу нагадати, що його в першому читанні прийняли, а протидія з боку різних політсил щодо антикорупційної стратегії свідчить про те, що це дійсно гарний документ, який треба приймати.

Якщо ми це зробимо, це посилить діяльність антикорупційних органів загалом.

За результатами вчорашньої зустрічі президентів було також анонсовано, що необхідно удосконалити правове регулювання законодавства взагалі: про запобігання корупції, діяльність НАБУ, ДБР.

У Верховній Раді, за ініціативи нашої політсили, вперше в історії парламенту було ухвалено план законодавчих робіт, де ці закони на осінь 2021 року стоять пріоритетними. Думаю, ми ці законопроєкти також ухвалимо і так підсилимо законодавчу базу для діяльності антикорупційних органів.



Веніславський назвав пріоритетні закони на осінь 2021 року / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Про Вищий антикорупційний суд і посадки

Як ви оцінюєте діяльність Вищого антикорупційного суду?

Не можу сказати, що я оцінюю її на "відмінно". Хотілося, щоб він давав більш очікувані для суспільства і влади результати.

Посадки треба.

Правильно, посадки, але треба також розуміти, що Вищий антикорупційний суд перебуває в тій системі координат, яку йому підготували органи досудового розслідування. Коли ми говоримо про результати розгляду матеріалів кримінального провадження, які вже передані до суду, то якість, законність, допустимість зібраних доказів суттєво впливає на діяльність Вищого антикорсуду в процесі розгляду матеріалів справ у суді.

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Тут треба також більше уваги приділяти фаховому проведенню досудового розслідування щодо тих кримінальних проваджень, які потім розглядає Вищий антикорсуду.

Я думаю, що довіра до цього інституту (ВАКС – 24 канал) все-таки достатньо висока в українському суспільстві.

Це той судовий інститут, який має найвищий рівень довіри з-поміж усіх. Я думаю, як тільки будуть результати розгляду конкретних кримінальних проваджень і будуть вироки щодо високопосадовців, то цей орган лише підкреслить те, що ми справді на правильному шляху у сфері реформування судової влади.

Ви кажете, що на тлі решти українських судів довіра українського суспільства до ВАКС висока. При тому, що лише 2% українських громадян довіряють судам.

Я маю на увазі, що порядок формування Вищого антикорупційного суду за участі міжнародних експертів продемонстрував, що ми можемо обрати фахових, з незаплямованою діловою репутацією суддів. І у цьому питанні наразі, наскільки мені відомо, претензій ні в суспільства, ні в експертного середовища до суддів Вищого антикорсуду немає.

А те, що немає посадок – комплексна проблема, яка пов'язана з якістю досудового розслідування загалом.

Мені найбільше подобається приклад американського правосуддя, де справа політтехнолога експрезидента Дональда Трампа Пола Манафорта слухалася в суді 3 тижні. Від моменту доставлення його у суд до моменту вироку пройшло лише 22 дні, а не 2 роки. Там слухали справу присяжні, які довго не можуть це робити, їх не можна відривати від звичайного життя. Чому в нас досі немає суду присяжних?

Якраз ось цей кейс щодо діяльності Вищого антикорупційного суду для мене є достатньо показовим. Буквально декілька днів назад я в ефірі одного з телеканалів сказав, що, на моє переконання, треба також у рамках судової реформи змінювати кримінально-процесуальний кодекс.

Щодо мене одразу озброїлась адвокатська спільнота. Сказала, що Веніславський говорить про те, що визнаний Венеційською комісією найкращим Кримінально-процесуальний кодекс – треба змінювати. Насправді цей Кримінально-процесуальний кодекс надає дуже суттєві можливості для сторони захисту якраз для такого істотного затягування розгляду справ. Зокрема і у Вищому антикорсуді.

На превеликий жаль, ми маємо дуже багато прикладів, коли адвокати зловживають своїми процесуальними правами, аби затягнути справу.

Щодо вашого запитання про суд присяжних. Я є одним зі співавторів законопроєкту, який у Верховній Раді зареєстрований. На моє переконання, він достатньо гарний, комплексний, напрацьований групою народних депутатів.



Веніславський запевнив, що українці довіряють ВАКС / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Ми довго дискутували і я думаю, що у 2021 році є всі шанси його ухвалити, щонайменше в першому читанні, і створити повноцінний суд присяжних, який буде за найкращими західними стандартами розглядати і резонансні справи. Я думаю, це суттєво скоротить терміни розгляду і також буде одним з кроків повернення довіри до суду загалом.

Сподіваємося, що президентові Зеленському, який перебуває у Сполучених Штатах, передусім покажуть, як працює суд присяжних, де доволі швидко і максимально справедливо виносять вироки і злочинці сідають до в'язниці. Відбуваються ті самі посадки, обіцяні президентом колись.

Це точно одна з проблем. Тому що президент на всіх нарадах закликає керівників правоохоронних органів забезпечити реалізацію передвиборчих обіцянок, які були надані і нашою політичною силою, і президентом, що високопосадовців посадять.

Однак це питання до Офісу генерального прокурора. Чому немає направлення справ до суду щодо резонансних високопосадовців. Будемо очікувати, що ситуація виправиться і найближчим часом ми матимемо змогу спостерігати ці гучні посадки.

Про ліквідацію ОАСК

А чому лише претензія до Офісу генерального прокурора? Це і до вас – народних депутатів від керівної партії президента. Ви вже пів року не можете ухвалити закон про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва – цієї найскандальнішої судової установи, яка стала синонімом продажності і корупції в українському правосудді. Пів року цей закон уже лежить, ви досі не можете розігнати цей "судовий гадюшник".

Я, як член комітету з питань національної безпеки й оборони, до цього законопроєкту маю опосередковане відношення. Як народний депутат я готовий його підтримати. Я в ефірах точно заявляв, що буду цей законопроєкт підтримувати.

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Я чекаю, що він буде рекомендований до розгляду Верховної Ради комітетом з правової політики. Чому комітет досі його не рекомендував – не можу відповісти.

Можливо, тому що Окружний адмінсуд Києва так само потрібен Офісу Президента, як колись Адміністрації Петра Порошенка? Нещодавно за допомогою цього скандального суду уряд Шмигаля домігся звільнення Андрія Коболєва з посади керівника "Нафтогазу".

Говорити про те, що цей суд виконує якісь вказівки Офісу Президента в мене точно немає ніяких підстав. Ба більше, суд ухвалює ті рішення, які йдуть не на користь ОП і нашої влади загалом.

В нас вже слово "суддя" стало "ругательное, прошу его ко мне не применять".

Дуже багато питань до судової влади і їх потрібно розв'язувати. На мою думку, судова реформа покаже результати тоді, коли у нас буде 2 складових:

перша складова – коли буде забезпечений добір фахових, професійних і, найголовніше, високоморальних суддів;

друга складова – коли тих суддів, які ухвалюють дурні рішення, очевидно ідуть в розріз з ідеями верховенства права, Конституції, звільнять за ухвалення неправосудних рішень. Це вже функція ВРП.

Запустять нову ВККС і ефективно працюватиме ВРП. Тоді ми з вами відчуємо ефект від судової реформи.

Я згадала слова Олександра Корнієнка. Ми запитували в нього, чому не виключають якогось депутата із партії? Він сказав, що президент дає йому 3 шанси. Може, в ОАСК вже теж третій шанс?

Хочу нагадати, що президент вніс до Верховної Ради законопроєкт про ліквідацію ОАСКу.

Ми про це гарно пам'ятаємо. Чекаємо пів року.

Президент чітко дав посил для народних депутатів, що цей суд дійсно потрібно перезавантажити. Він ухвалює такі рішення, які дуже складно уявити в нормальній демократичній системі координат.

Довідка. Законопроєкт щодо ліквідації ОАСК надійшов до парламенту 13 квітня. Зеленський наголошував, що суд втратив довіру до себе. Варто зауважити, що судді ОАСК активно протестували і навіть звернулись до членів моніторингового комітету ПАРЄ.

Ви згадали про ВРП і ВККС. Чи залишилась у вас хоч крапля сумнівів в тому, що судова реформа розпочнеться із ухваленням, підписанням цих законів?

Ці закони вже підписав, ухвалив президент, вони набрали чинності. Зараз відбувається процес формування конкурсних комісій щодо відбору членів ВККС і Етичної ради щодо перевірки на доброчесність членів ВРП. Рада суддів, як мені відомо, вже дала своїх представників до конкурсної комісії щодо ВККС. Очікуємо (рішення – 24 канал) від наших міжнародних партнерів. Вони мають час до 11 вересня.

Тобто упродовж тижня ми вже маємо отримати повноцінно сформовану конкурсну комісію, яка розпочне процедури відбору до складу ВККС. Щодо Етичної ради – там такі ж терміни.

Я думаю, що до середини вересня ми побачимо дію цього закону, щонайменше конкурсної комісії і Етичної ради ВРП.

Я переконаний, що до кінця цього (2021 – 24 канал) року ми отримаємо ВККС, що працює. Вона зможе дуже швидко почати заповнювати вакансії в судах. Також переконаний, що ми отримаємо відповідальнішу ВРП, яка не розглядатиме довгий час провадження.

В чому претензія, наприклад, до Вищої ради правосуддя? Я знаю випадки, коли дисциплінарні скарги на суддів розглядали 1 – 3 роки. Уявляєте собі? Тобто суддя, який розуміє, що у ВРП лежить дисциплінарне провадження на нього 1 – 3 роки перебуває у підвищеному становищі. Очікувати від нього фахового рівня розв'язання правових спорів – навряд чи варто.

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Тому якщо ВРП швидко притягатиме до відповідальності суддів і звільнятиме чи тимчасово відсторонятиме від здійснення правосуддя одіозних суддів щодо яких є дані про їхні не зовсім доброчесні дії – то я переконаний, що це буде дуже потужним сигналом і для суспільства, і для суддівського корпусу, що треба працювати в межах закону. Ба більше, рівень матеріального забезпечення суддів України, вибачте мені, напевне, на одному з найвищих рівнів, які можливі.

Про "пенсії" суддів, закон про олігархів та Конституційний Суд без Тупицького – читайте в другій частині інтерв'ю з Федором Веніславським вже незабаром на сайті 24 каналу. Не пропустіть!