Президент Володимир Зеленський вніс у Раду законопроєкт щодо ліквідації ОАСК. Судді Окружного адмінсуду з цими змиритись не бажають: вони написали звернення до членів моніторингового комітету ПАРЄ.

Служителі Феміди повідомили представникам Парламентської Асамблеї Ради Європи про загрозу незалежності судової влади в Україні. В ОАСК вважають, що підстав, які визначені законодавством, для ліквідації суду немає.

До теми Ющенко, Порошенко і Зеленський: ліквідувати ОАСК намагаються вже не вперше

В ОАСК кажуть, що мета Зеленського – звільнити суддів

Судді звернули увагу на те, що порядок ліквідації судових установ ... передбачає необхідною умовою ініціативи щодо ліквідації суду наявність висновку Вищої ради правосуддя. Порушення передбаченого законом порядку ставить під загрозу конституційний порядок в державі,

– мовиться у повідомленні ОАСК.

Судді впевнені, що законопроєкт, який надійшов у Раду від Зеленського, не направлений на зміни судоустрою, адже замість ОАСК створюється тотожний за повноваженням та навіть розташуванням суд. В Окружному суді кажуть, що мета документа – звільнити працівників

Зверніть увагу! У листі до ПАРЄ судді запевняють, що Зеленський не має права звинувачувати їх у корупції, адже жодного вироку щодо цього не було.

Окрім того, зауважили в ОАСК, свою ініціативу глава держави не погодив з Вищою радо правосуддя.

Коротко про ініціативу з ліквідацією ОАСК