Верховна Рада може вже наступного тижня розглянути в першому читанні президентський законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва. Цього тижня нардепи не встигнуть.

Поки що парламент перебуває в затяжному режимі розгляду правок до законопроєкту про передачу землі в громади. Про це заявив спікер Ради Дмитро Разумков на брифінгу.

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Яка позиція Разумкова

Щоб вирішити нагальні питання, скликають позачергові засідання. До слова, Разумков підтвердив, що підтримує законопроєкт про ліквідацію ОАСК.

Щодо швидкості розгляду цього законопроєкту, він визначений президентом як невідкладний… Я думаю, що на наступному тижні, якщо це буде ініційовано в якості позачергового засідання, його можуть розглянути у першому читанні,

– сказав спікер.

Що відомо про ліквідацію ОАСК