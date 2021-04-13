Президент піддався на маніпуляції, – Вовк відреагував на ініціативу Зеленського ліквідувати ОАСК
Скандальний голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк назвав ініціативу Володимира Зеленського "маніпуляцією окремих активістів". Крім того, Вовк поскаржився на "тиск".
Джерело:фейсбук Павла Вовка
У рішенні Володимира Зеленського Вовк побачив "вплив агентів іноземного впливу". Саме через це, на думку Вовка, президент і вніс ініціативу про ліквідацію ОАСК до парламенту.
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Водночас Вовк поскаржився на "тиск" та атмосферу постійних негативних інформаційних компаній і провокацій.
До цієї новини я ставлюся спокійно. Зрештою система адміністративних судів пережила вже не одну реформу. Тож, нехай тепер парламент визначається відповідно до регламентних процедур,
– написав Вовк.
Він додав, що наразі суд продовжує роботу в штатному режимі відповідно до вимог законодавства.
Що відомо про ліквідацію ОАСК
- Володимир Зеленський 13 квітня вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо ліквідації Окружного адмінсуду Києва. Документ позначений як невідкладний.
- В Офісі Президента зазначили, що у демократичному суспільстві повага й довіра до суду мають бути безумовними. Проте "там, де вмирає довіра, закінчується й демократія".
Додамо, що, згідно з Конституцією, суд ліквідовується законом, проєкт якого вносить до парламенту президент. Перед цим він консультується з Вищою радою правосуддя.
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