Володимир Зеленський ініціював ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва. Відповідний законопроєкт президент вніс до Верховної Ради як невідкладний. Втім під час голосування багато депутатів блокуватимуть прийняття документу.

Про це розповіла юристка Центру протидії корупції Олена Щербан. І додала, що ініціатива президента матиме супротив у парламенті.

До теми Довіра втрачена: Зеленський ініціював ліквідацію Окружного адмінсуду Києва

Далі м'яч на полі Верховної Ради, яка має підтвердити законопроєкт. Ми розуміємо, що це також матиме спротив у Раді. Адже багато депутатів, підконтрольних олігархічним групам, користуються послугами ОАСК,

– відзначила вона.

Юристка вважає, що чимало нардепів не будуть у захваті від прийняття законопроєкту і блокуватимуть його. Але голосування й допоможе виявити саме таких політиків у парламенті.

Вона також пригадала, що останнім часом не вся монобільшість голосує за законопроєкти президента. Тож ліквідація ОАСК стане черговим викликом для "Слуги народу".

Питання ліквідації ОАСК дуже довго блокувалося з різних боків, – Щербан

За словами Олени Щербан непідтримання цього законопроєкту означатиме, що залишаються загрози й проблеми, які створює Окружний адмінсуд Києва.

Вона переконана, що рішення оскаржуватиметься і в Конституційному Суді. Адже недарма це питання дуже довго блокувалося з різних боків.

Думаю, що будуть шукатися різні фіктивні аргументи, аби не прийняти це рішення, його затягувати,

– прокоментувала юристка Центру протидії корупції.

І додала, сам факт подачі цього документу – важливий сигнал. Він свідчить про те, що в Офісу Президента є політична воля дати сигнал судовій мафії про те, що вплив ОАСК може бути значно зменшений.

Олена Щербан пояснила, прийняття законопроєкту означатиме, що суд ліквідовується. Але це не означає автоматичне звільнення суддів. Однак це позбавить впливу керівництво ОАСК на процеси, які відбуваються в державі.

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