Владимир Зеленский инициировал ликвидацию Окружного административного суда Киева. Соответствующий законопроект президент внес в Верховную Раду как неотложный. Впрочем, во время голосования многие депутаты будут блокировать принятие документа.

Об этом рассказала юрист "Центра противодействия коррупции" Елена Щербан. И добавила, что инициатива президента будет иметь сопротивление в парламенте.

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Далее мяч на поле Верховной Рады, которая должна подтвердить законопроект. Мы понимаем, что это также будет иметь сопротивление в Раде. Ведь много депутатов, подконтрольных олигархическим группам, пользуются услугами ОАСК,

– отметила она.

Юрист считает, что многие нардепы не будут в восторге от принятия законопроекта и будут блокировать его. Но голосование и поможет выявить именно таких политиков в парламенте.

Она также вспомнила, что в последнее время не все монобольшинство голосует за законопроекты президента. Поэтому ликвидация ОАСК станет очередным вызовом для "Слуги народа".

Вопрос ликвидации ОАСК очень долго блокировался с разных сторон, – Щербан

По словам Елены Щербан неподдержание этого законопроекта будет означать, что остаются угрозы и проблемы, которые создает Окружной админсуд Киева.

Она убеждена, что решение будет обжаловаться и в Конституционном суде. Ведь недаром этот вопрос очень долго блокировался с разных сторон.

Думаю, что будут искаться различные фиктивные аргументы, чтобы не принять это решение, его затягивать,

– прокомментировала юрист "Центра противодействия коррупции".

И добавила, сам факт подачи этого документа – важный сигнал. Он свидетельствует о том, что у Офиса Президента есть политическая воля дать сигнал судебной мафии о том, что влияние ОАСК может быть значительно уменьшено.

Елена Щербан объяснила, принятие законопроекта будет означать, что суд ликвидируется. Но это не означает автоматическое увольнение судей. Однако это лишит влияния руководство ОАСК на процессы, которые происходят в государстве.

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