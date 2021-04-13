Президент поддался на манипуляции, – Волк об на инициативе Зеленского ликвидировать ОАСК
Скандальный председатель Окружного админсуда Киева Павел Вовк назвал инициативу Владимира Зеленского "манипуляцией отдельных активистов". Кроме того, Волк пожаловался на "давление".
Источник:фейсбук Павла Вовка
В решении Владимира Зеленского Вовк увидел "влияние агентов иностранного влияния". Именно поэтому, по мнению Вовка, президент и внес инициативу о ликвидации ОАСК в парламент.
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В то же время Вовк пожаловался на "давление" и атмосферу постоянных негативных информационных компаний и провокаций.
К этой новости я отношусь спокойно. В конце концов система административных судов пережила уже не одну реформу. Поэтому, пусть теперь парламент определяется в соответствии с регламентными процедурами,
– написал Вовк.
Он добавил, что сейчас суд продолжает работу в штатном режиме в соответствии с требованиями законодательства.
Что известно о ликвидации ОАСК
- Владимир Зеленский 13 апреля внес в Верховную Раду законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева. Документ обозначен как неотложный.
- В Офисе президента отметили, что в демократическом обществе уважение и доверие к суду должны быть безусловными. Однако "там, где умирает доверие, заканчивается и демократия".
Добавим, что, согласно Конституции, суд ликвидируется законом, проект которого вносит в парламент президент. Перед этим он консультируется с Высшим советом правосудия.
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