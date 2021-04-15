Верховная Рада может уже на следующей неделе рассмотреть в первом чтении президентский законопроект о ликвидации Окружного административного суда Киева. На этой неделе нардепы не успеют.

Пока что парламент находится в затяжном режиме рассмотрения правок к законопроекту о передаче земли в общины. Об этом заявил спикер Рады Дмитрий Разумков на брифинге.

К теме Суд, который заменит ОАСК, может появиться уже осенью, – представитель Зеленского в КСУ

Какая позиция Разумкова

Чтобы решить насущные вопросы, созывают внеочередные заседания. К слову, Разумков подтвердил, что поддерживает законопроект о ликвидации ОАСК.

По скорости рассмотрения этого законопроекта, он определен президентом как неотложный... Я думаю, что на следующей неделе, если это будет инициировано в качестве внеочередного заседания, его могут рассмотреть в первом чтении,

– сказал спикер.

Что известно о ликвидации ОАСК