Разумков рассказал, когда Рада возьмется за ликвидацию ОАСК
Верховная Рада может уже на следующей неделе рассмотреть в первом чтении президентский законопроект о ликвидации Окружного административного суда Киева. На этой неделе нардепы не успеют.
Источник:24 канал
Пока что парламент находится в затяжном режиме рассмотрения правок к законопроекту о передаче земли в общины. Об этом заявил спикер Рады Дмитрий Разумков на брифинге.
К теме Суд, который заменит ОАСК, может появиться уже осенью, – представитель Зеленского в КСУ
Какая позиция Разумкова
Чтобы решить насущные вопросы, созывают внеочередные заседания. К слову, Разумков подтвердил, что поддерживает законопроект о ликвидации ОАСК.
По скорости рассмотрения этого законопроекта, он определен президентом как неотложный... Я думаю, что на следующей неделе, если это будет инициировано в качестве внеочередного заседания, его могут рассмотреть в первом чтении,
– сказал спикер.
Что известно о ликвидации ОАСК
- 13 апреля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева.
- По словам Зеленского, ОАСК потерял доверие к себе.
- Новый законопроект предусматривает ликвидацию ОАСК и образование Киевского окружного административного суда. Согласно инициативе, ОАСК должен прекратить осуществлять правосудие и в течение 10 рабочих дней.
- Одиозный председатель ОАСК Павел Вовк считает такое решение "манипуляцией отдельных активистов".
Поделиться новостью