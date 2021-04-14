У Раді з'явився законопроєкт Зеленського про ліквідацію ОАСК: що він передбачає
Зеленський вніс законопроєкт щодо ліквідації ОАСКу. Президент пропонує ліквідувати Окружний адміністративний суд міста Києва і створити Київський міський окружний адміністративний суд.
Джерело:сайт Верховної Ради
Відповідний законопроєкт №5369 вже опублікували у відкритому доступі. Документ позначений як невідкладний.
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Що передбачає законопроєкт про ліквідацію ОАСК
Проєкт закону, як зазначають у пояснювальній записці, розробили у зв'язку з "необхідністю забезпечення доступності правосуддя, права громадян на розгляд їх справ незалежним і безстороннім судом...".
У документі заступник голови Офісу Президента Андрій Смирнов нагадав, що 30 липня 2020 року на сайті президента створили електронну петицію про ліквідацію ОАСКу. Її підтримали понад 25 тисяч громадян України.
Згідно з законопроєктом передбачені:
- ліквідація Окружного адміністративного суду міста Києва;
- утворення Київського міського окружного адміністративного суду.
Згідно з документом, ОАСК припиняє здійснення правосуддя і протягом 10 робочих днів передає справи до Київського окружного адміністративного суду, який розглядатиме провадження до початку роботи Київського міського окружного адміністративного суду.
Задля реалізації цього законопроєкту також внесли інших проєкт – №5370 "Про внесення зміни до розділу XII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про судоустрій і статус суддів".
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Чим відзначився ОАСК?
- Керівника суду Павла Вовка та інших суддів підозрюють у спробі узурпації влади.
- Аудіозаписи, які про це свідчать, НАБУ оприлюднило ще у 2019 році.
- Судді у лютому 2021 року повернули проспекту Степана Бандери у Києві його попередню назву – Московський.
- Вони ж скасували постанову про нову редакцію українського правопису.
- ОАСК визнав націоналізацію "Приватбанку" незаконною.
- Судді призупинили перейменування Української православної церкви Московського патріархату.
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