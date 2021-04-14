В Раде появился законопроект Зеленского о ликвидации ОАСК: что он предусматривает
Зеленский внес законопроект о ликвидации ОАСКа. Президент предлагает ликвидировать Окружной административный суд города Киева и создать Киевский окружной административный суд.
Источник:сайт Верховной Рады
Соответствующий законопроект №5369 уже опубликовали в открытом доступе.
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Что предусматривает законопроект о ликвидации ОАСК
Проект закона, как отмечают в пояснительной записке, разработан в связи с "необходимостью обеспечения доступности правосудия, права граждан на рассмотрение их дел независимым и беспристрастным судом...".
В документе заместитель главы Офиса Президента Андрей Смирнов напомнил, что 30 июля 2020 года на сайте Президента создали электронную петицию о ликвидации ОАСКа. Ее поддержали более 25 тысяч граждан Украины.
Согласно законопроекту предусмотрены:
- ликвидация Окружного административного суда города Киева;
- образование Киевского окружного административного суда.
Согласно документу, ОАСК прекращает осуществление правосудия и в течение 10 рабочих дней передает дела в Киевский окружной административный суд, который будет рассматривать производство до начала работы Киевского городского окружного административного суда.
Для надлежащей реализации этого законопроекта также вносится проект – №5370 Закона "О внесении изменения в раздел XII "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей".
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Чем отличился ОАСК?
- Руководителя суда Павла Вовка и других судей подозревают в попытке узурпации власти.
- Аудиозаписи, которые об этом свидетельствуют, НАБУ обнародовало еще в 2019 году.
- Судьи в феврале 2021 года вернули проспекту Степана Бандеры в Киеве его предыдущее название – Московский.
- Они же отменили постановление о новой редакции Украинского правописания.
- ОАСК признал национализацию "Приватбанка" незаконной.
- Судьи приостановили переименование Украинской православной церкви Московского патриархата.
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