Зеленский внес законопроект о ликвидации ОАСКа. Президент предлагает ликвидировать Окружной административный суд города Киева и создать Киевский окружной административный суд.

Соответствующий законопроект №5369 уже опубликовали в открытом доступе.

Важно Ликвидация ОАСК от Зеленского: что заставило президента действовать радикально

Что предусматривает законопроект о ликвидации ОАСК

Проект закона, как отмечают в пояснительной записке, разработан в связи с "необходимостью обеспечения доступности правосудия, права граждан на рассмотрение их дел независимым и беспристрастным судом...".

В документе заместитель главы Офиса Президента Андрей Смирнов напомнил, что 30 июля 2020 года на сайте Президента создали электронную петицию о ликвидации ОАСКа. Ее поддержали более 25 тысяч граждан Украины.

Согласно законопроекту предусмотрены:

ликвидация Окружного административного суда города Киева;

образование Киевского окружного административного суда.

Согласно документу, ОАСК прекращает осуществление правосудия и в течение 10 рабочих дней передает дела в Киевский окружной административный суд, который будет рассматривать производство до начала работы Киевского городского окружного административного суда.

Важно! Судей ОАСК, к добропорядочности которых не будет возникать вопросов, переведут в другой суд. Председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков отметил, что эти судьи скорее всего будут сопротивляться.

Для надлежащей реализации этого законопроекта также вносится проект – №5370 Закона "О внесении изменения в раздел XII "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей".

Интересное мнение Депутаты будут блокировать законопроект Зеленского о ликвидации ОАСК, – юрист

Чем отличился ОАСК?