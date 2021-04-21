Президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о ликвидации ОАСК. Судьи Окружного админсуда с этим смириться не желают: они написали обращение к членам мониторингового комитета ПАСЕ.

Служители Фемиды сообщили представителям Парламентской Ассамблеи Совета Европы об угрозе независимости судебной власти в Украине. В ОАСК считают, что оснований, определенных законодательством, для ликвидации суда нет.

К теме Ющенко, Порошенко и Зеленский: ликвидировать ОАСК пытаются уже не в первый раз

В ОАСК говорят, что цель Зеленского – уволить судей

Судьи обратили внимание на то, что порядок ликвидации судебных учреждений... предусматривает необходимым условием инициативы в отношении ликвидации суда наличие заключения Высшего совета правосудия. Нарушение предусмотренного законом порядка ставит под угрозу конституционный порядок в государстве,

– говорится в сообщении ОАСК.

Судьи уверены, что законопроект, который поступил в Раду от Зеленского, не направлен на изменение судоустройства, ведь вместо ОАСК создается тождественный по полномочиям и даже расположению суд. В Окружном суде говорят, что цель документа – уволить работников.

Обратите внимание! В письме в ПАСЕ судьи уверяют, что Зеленский не имеет права обвинять их в коррупции, ведь ни одного приговора по этому поводу не было.

Кроме того, отметили в ОАСК, свою инициативу глава государства не согласовал с Высшим советом правосудия.

Коротко об инициативе с ликвидацией ОАСК