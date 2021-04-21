Окружной админсуд пожаловался в ПАСЕ из-за инициативы Зеленского с ликвидацией
Президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о ликвидации ОАСК. Судьи Окружного админсуда с этим смириться не желают: они написали обращение к членам мониторингового комитета ПАСЕ.
Источник:Окружной админсуд Киева
Служители Фемиды сообщили представителям Парламентской Ассамблеи Совета Европы об угрозе независимости судебной власти в Украине. В ОАСК считают, что оснований, определенных законодательством, для ликвидации суда нет.
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В ОАСК говорят, что цель Зеленского – уволить судей
Судьи обратили внимание на то, что порядок ликвидации судебных учреждений... предусматривает необходимым условием инициативы в отношении ликвидации суда наличие заключения Высшего совета правосудия. Нарушение предусмотренного законом порядка ставит под угрозу конституционный порядок в государстве,
– говорится в сообщении ОАСК.
Судьи уверены, что законопроект, который поступил в Раду от Зеленского, не направлен на изменение судоустройства, ведь вместо ОАСК создается тождественный по полномочиям и даже расположению суд. В Окружном суде говорят, что цель документа – уволить работников.
Кроме того, отметили в ОАСК, свою инициативу глава государства не согласовал с Высшим советом правосудия.
Коротко об инициативе с ликвидацией ОАСК
- Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости ликвидировать Окружной административный суд Киева. Учреждение, по мнению главы государства, потеряло доверие к себе.
- 13 апреля в парламент поступил законопроект о ликвидации ОАСК.
- Вместо ОАСК предлагают создать Киевский городской окружной административный суд.
- Решение о ликвидации ОАСК поддерживает и спикер Дмитрий Разумков. Он не исключает, что парламент возьмется за законопроект в ближайшее время.
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