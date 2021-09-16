Хоча сам глава держави може вплинути на розв'язання цієї проблеми. Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков.

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Він розповів, що під час зустрічі був присутній заступник голови Офісу Президента Андрій Смірнов і ще кілька депутатів від "Слуги народу". Це показує бажання Зеленського не розв'язати проблему, а її заговорити.

Хотілося б наголосити, що це повністю відповідальність президента Зеленського. І будь-які заяви чи зустрічі не варті нічого, якщо це далі не рухає реформу вперед,

– заявив експерт.

За його словами, Рада суддів досі відхрещується від судової реформи. І фактично шантажує всіх, щоб їй змінили регламент і дали більше повноважень. Члени цього органу досі не змінили свого рішення щодо створення Етичної ради.

"Виглядає все як те, що Рада суддів намагається виграти час для Конституційного Суду, аби він повністю вже визнав неконституційною судову реформу Зеленського, і на цьому все закінчилося", – підкреслив Жернаков.

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