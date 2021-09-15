Про це в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів колишній генпрокурор Руслан Рябошапка. За його словами, люди, які довкола президента, роблять усе для того, щоб "законсервувати" вплив судової мафії чи кланів.

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Відбулась лиш частина судової реформи

На думку колишнього генпрокурора, в Офісі Президента була хороша комунікація з Вищою радою правосуддя. Її зруйнували завдяки неволі ОП, впливу міжнародних партнерів та громадянського суспільства.

Довідка. Вища рада правосуддя – це головний орган у судовій владі України. Члени ВРП мають право повністю контролювати призначення і звільнення суддів.

Саме ці чинники посприяли невеличкій частині судової реформи. Мовиться про очищення ВРП і відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Президент не має права не виправдати надії українців. Проте наразі, я вважаю, що він не виправдовує надії,

– наголосив Рябошапка.

В Офісі Президента не хочуть реформу

Колишній генпрокурор вважає, що в Офісі Президента залишаються контакти з певними представниками судових кланів. Саме через них вони можуть отримувати певні бонуси в судовій системі у вигляді судових рішень.

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"Ці прізвища відомі. Президент прекрасно знає ці прізвища. Шкода, що він використовує послуги цих людей", – відзначив Рябошапка.

Зеленський, за словами ексгенпрокурора, нібито прагне зберегти непублічні стосунки із судами. Це потрібно для того, щоб на заміну отримати потрібні рішення.

Інтерв'ю Руслана Рябошапки в програмі "Перші особи": дивіться відео