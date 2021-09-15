Об этом в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал бывший генпрокурор Руслан Рябошапка. По его словам, люди, которые вокруг президента, делают все для того, чтобы "законсервировать" влияние судебной мафии или кланов.

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Состоялась лишь часть судебной реформы

По мнению бывшего генпрокурора, у Офиса Президента была хорошая коммуникация с Высшим советом правосудия. Ее разрушили благодаря неволе ОП, влиянию международных партнеров и гражданского общества.

Справка. Высший совет правосудия – это главный орган в судебной власти Украины. Члены ВСП имеют право полностью контролировать назначения и увольнения судей.

Именно эти факторы способствовали небольшой части судебной реформы. Речь об очищении ВСП и восстановлении работы Высшей квалификационной комиссии судей.

Президент не имеет права не оправдать надежды украинцев. Однако пока, я считаю, что он не оправдывает надежды,

– отметил Рябошапка.

В Офисе Президента не хотят реформы

Бывший генпрокурор считает, что в Офисе Президента остаются контакты с определенными представителями судебных кланов. Именно с помощью них они могут получать определенные бонусы в судебной системе в виде судебных решений.

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"Эти фамилии известны. Президент прекрасно знает эти фамилии. Жаль, что он пользуется услугами этих людей", – отметил Рябошапка.

Зеленский, по словам экс-генпрокурора, якобы стремится сохранить непубличные отношения с судами. Это нужно для того, чтобы взамен получить нужные решения.

Интервью Руслана Рябошапки в программе "Первые лица": смотрите видео