Об этом экс-генпрокурор Руслан Рябошапка рассказал в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале. Он считает, что судьи и Владимир Зеленский 16 сентября найдут решение ситуации.

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"Я думаю, что на совместном совещании, которое организует президент с представителями судебной ветви власти и международных организаций, какое-то решение будет найдено", – отметил Рябошапка.

Скорее всего, судебная мафия или кланы не пойдут в жесткую оппозицию с президентом,

– добавил экс-генпрокурор.

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По его словам, Зеленский в истории с КСУ показал судьям что стоит бояться.

"Хоть и не совсем законно, но показал, кто в доме хозяин. Показал и председателю КСУ, и клану в этом суде. Я не думаю, что судебная ветвь власти будет устраивать войны с президентом и страной в целом", – отметил Рябошапка.

Справка. Владимир Зеленский 27 сентября отменил указ президента-беглеца Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого судьей КСУ. Несмотря на отстранение, судья продолжал получать зарплату.

Как отметил экс-генпрокурор, судебная ветвь имеет тотальное недоверие со стороны украинцев. Об этом говорят и международные партнеры, и сами украинцы.

"Судьи рискуют, что могут быть тотальные последствия персонально касательно их", – подытожил Рябошапка.

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