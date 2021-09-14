Об этом экс-генпрокурор Руслан Рябошапка рассказал в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале. Он считает, что судьи и Владимир Зеленский 16 сентября найдут решение ситуации.
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"Я думаю, что на совместном совещании, которое организует президент с представителями судебной ветви власти и международных организаций, какое-то решение будет найдено", – отметил Рябошапка.
Скорее всего, судебная мафия или кланы не пойдут в жесткую оппозицию с президентом,
– добавил экс-генпрокурор.
Рябошапка: У них есть история с Конституционным Судом
По его словам, Зеленский в истории с КСУ показал судьям что стоит бояться.
"Хоть и не совсем законно, но показал, кто в доме хозяин. Показал и председателю КСУ, и клану в этом суде. Я не думаю, что судебная ветвь власти будет устраивать войны с президентом и страной в целом", – отметил Рябошапка.
Как отметил экс-генпрокурор, судебная ветвь имеет тотальное недоверие со стороны украинцев. Об этом говорят и международные партнеры, и сами украинцы.
"Судьи рискуют, что могут быть тотальные последствия персонально касательно их", – подытожил Рябошапка.
Совет судей заблокировал реформу
- Совет судей Украины 13 сентября должен был выбрать 3 своих представителей в Этический совет. Однако этого не сделали, таким образом просто заблокировав реформу.
- Зеленский отреагировал и заверил, что каждое незаконное действие должно иметь отпор.
- Президент 16 сентября на Банковой встретится с председателем Совета судей, Верховного Суда, парламентариями, а также послами "Большой семерки".
- К слову, Этический совет позже должен оценивать кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей.