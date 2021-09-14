Про це ексгенпрокурор Руслан Рябошапка розповів в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. Він вважає, що судді та Володимир Зеленський 16 вересня знайдуть рішення ситуації.
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"Я думаю, що на спільній нараді, яку організовує президент з представниками судової гілки влади та міжнародних організацій, якесь рішення буде знайдено", – зазначив Рябошапка.
Найімовірніше, судова мафія чи клани не підуть у жорстку опозицію з президентом,
– додав ексгенпрокурор.
Рябошапка: У них є історія з Конституційним Судом
За його словами, Зеленський у історії з КСУ показав суддям, що варто боятись.
"Хоч і не у зовсім законний спосіб, але показав, хто вдома господар. Показав і голові КСУ, і клану у цьому суду. Я не думаю, що судова гілка влади буде влаштовувати війни з президентом і країною загалом", – наголосив Рябошапка.
Як зазначив ексгенпрокурор, судова гілка має тотальну недовіру з боку українців. Про це говорять і міжнародні партнери, і самі українці.
"Судді ризикують, що можуть бути погані наслідки персонально щодо них", – підсумував Рябошапка.
Рада суддів заблокувала реформу
- Рада суддів України 13 вересня мала обрати 3 своїх представників до Етичної ради. Однак цього не зробили, у такий спосіб просто заблокувавши реформу.
- Зеленський відреагував та запевнив, що кожна незаконна дія має мати відсіч.
- Президент 16 вересня на Банковій зустрінеться з головою Ради суддів, Верховного Суду, парламентарями, а також послами "Великої сімки".
- До слова, Етична рада пізніше має оцінювати кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів.