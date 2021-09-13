В Офісі Президента наголосили, оскільки Рада суддів України не делегувала трьох представників до Етичної ради, це викликає занепокоєння щодо прогресу судової реформи.

Важливо Реформу заблокували: Рада суддів України не обрала членів Етичної ради

Річ у тім, що найважливіша частина змін – очищення судової системи. Проте Зеленський обіцяє не допустити блокування реформи.

Я не допущу блокування найголовнішої реформи країни, яку обіцяв українцям і яку ініціював. Кожна незаконна дія, спрямована на блокування судової реформи, отримає негайну оцінку та відсіч,

– заявив президент.

Він додав, що не дозволить суддям, які перешкоджають реформі й очищенню судової системи, позбавити українців права на справедливість. Натомість, за словами Зеленського, судді, які хочуть працювати в прозорій системі, повинні мати повну підтримку.

Що цьому передувало

Рада суддів не обрала 3 членів Етичної ради, яка повинна оцінювати на доброчесність членів та кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Загалом в Етичній раді має бути 6 членів: трьох обирає Рада суддів України, інших трьох – міжнародні організації.

Це рішення заблокувало судову реформу.

Під час голосування 16 з 26 членів Ради суддів не підтримали жодного з кандидатів – тобто проголосували "проти всіх".

Перед тим у Центрі протидії корупції попереджали про можливість такого розвитку подій.

У "Слузі народу" відреагували на такий розвиток подій. Нардеп Денис Маслов наголосив, що це лише затримує переформатування судової реформи, однак саму реформу не спинити.

Зверніть увагу! Верховна Рада 13 липня повторно ухвалила законопроєкт про проведення судової реформи з урахуванням нових поправок. У серпні Зеленський поставив свій підпис. Окрім створення ВККС, судова реформа передбачає, власне, формування Етичної ради.