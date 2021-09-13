Так, народний депутат від провладної фракції Денис Маслов зауважив, що ситуація, яка склалася всього лише "затримує переформатування судової реформи". Про це він повідомив у коментарі 24 каналу.

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Думаю, що все ж ми прийдемо до того, що буде сформована Етична рада. Зараз потрібно вгамувати емоції, розібратись, прийти до єдиного консенсусу і зрештою буде Етична рада сформована,

– сказав нардеп.

Судові реформу спинити не вдасться

Водночас "слуга народу" переконаний, що зупинити судову реформу в Україні не вдасться за жодних обставин – просто немає ніякого права.

Якщо ти не знаходиш справедливості у судах, то йдеш її шукати на вулиці. Я не думаю, що ми маємо будь-яке моральне чи історичне право допустити загострення зі справедливістю в Україні, бо це реально вже загроза державі,

– додав Денис Маслов.

Зверніть увагу! Нардепка об'єднання "Справедливість" Олександра Устінова заявила, що парламент зробив головний крок – ухвалив пакет законопроєктів, які мають запустити судову реформу. Однак, за її словами, наразі є величезний спротив, який відбувається всередині системи.

Блокування судової реформи: коротко

Рада суддів не змогла обрати 3 членів Етичної ради, яка має оцінювати на доброчесність членів та кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Це призвело до блокування судової реформи.

Під час голосування 16 з 26 членів Ради суддів не підтримали жодного з кандидатів – тобто проголосували "проти всіх". Раніше у Центрі протидії корупції попереджали про можливість такого розвитку подій.

До слова В Україні заблокували судову реформу: після голосування за Етичну раду спалахнув скандал