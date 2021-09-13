Після провального голосування за членів до Етичної ради від Ради суддів Україні у залі суду спалахнув скандал.

До теми Реформу заблокували: Рада суддів України не обрала членів Етичної ради

Скандал після голосування за Етичну раду

Після невдалого голосування журналістка, членкиня громадської ради доброчесності Наталя Соколенко та представниця новоствореної депутатської групи "Солідарність" Олександра Устінова заблокували засідання суду. Вони закликали суддів провести засідання повторно.

Чому ви дозволяєте знущання зі судової системи,

– запитала Соколенко суддів.

Устінова додала: як після цьому можна довіряти українській судовій системі. А судді ухилялися від відповідей та закликали активісток залишити засідання Ради суддів, обіцяючи надати коментарі пізніше. Згодом частина представників Феміди просто втекла зі засідання.

Рада суддів України не обрала членів Етичної ради: скандал у залі – відео

Блокування судової реформи: що відомо