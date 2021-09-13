После провального голосования за членов Этического совета от Совета судей Украины в зале суда вспыхнул скандал.
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Скандал после голосования за Этический совет
После неудачного голосования журналистка, член общественного совета добропорядочности Наталья Соколенко и представительница новосозданной депутатской группы "Солидарность" Александра Устинова заблокировали заседание суда. Они призвали судей провести заседание повторно.
Почему вы разрешаете издевательства над судебной системой,
– спросила Соколенко.
Устинова добавила: как после этого можно доверять украинской судебной системе. А судьи уклонялись от ответов и призывали активисток покинуть заседание Совета судей, обещая дать комментарии позже. Впоследствии часть судей просто сбежала с заседания.
Совет судей Украины не выбрал членов Этического совета: скандал в зале – видео
Блокирование судебной реформы: что известно
- Совет судей Украины 13 сентября заблокировал проведение судебной реформы в Украине. Он не смог избрать 3 членов Этического совета, который должен оценивать на добропорядочность членов и кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей.
- На должность членов Этической комиссии от Совета судей претендовали 4 кандидата, 2 из которых перед началом процедуры сняли свои кандидатуры.
- На голосовании присутствовали 26 членов Совета судей, но 16 из них не поддержали ни одного кандидата, то есть проголосовали "против всех".
- О том, что ситуация может сложиться именно так, ранее предупреждали в Центре противодействия коррупции.