Так, народный депутат от провластной фракции Денис Маслов отметил, что сложившаяся ситуация всего лишь "задерживает переформатирование судебной реформы". Об этом он сообщил в комментарии 24 канала.

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Думаю, что все же мы придем к тому, что будет сформирован Этический совет. Сейчас нужно унять эмоции, разобраться, прийти к единому консенсусу и в конце концов будет Этический совет сформирован,

– сказал нардеп.

Судебные реформы остановить не удастся

В то же время "слуга народа" убежден, что остановить судебную реформу в Украине не удастся ни при каких обстоятельствах – просто нет никакого права.

Если ты не находишь справедливости в судах, то идешь ее искать на улице. Я не думаю, что мы имеем любое моральное или историческое право допустить обострение со справедливостью в Украине, потому что это реально уже угроза государству,

– добавил Денис Маслов.

Обратите внимание! Нардеп объединения "Справедливость" Александра Устинова заявила, что парламент сделал главный шаг – принял пакет законопроектов, которые должны запустить судебную реформу. Однако, по ее словам, сейчас есть огромное сопротивление, которое происходит внутри системы.

Блокирование судебной реформы: коротко

Совет судей не смог избрать 3 членов Этического совета, который должен оценивать на добропорядочность членов и кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей. Это привело к блокированию судебной реформы.

Во время голосования 16 из 26 членов Совета судей не поддержали ни одного из кандидатов – то есть проголосовали "против всех". Ранее в Центре противодействия коррупции предупреждали о возможности такого развития событий.

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