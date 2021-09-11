Об этом нардеп объединения "Справедливость" Александра Устинова рассказала в эфире авторской программы Артема Овдиенко и Екатерины Соляр "69" на 24 канале. По ее словам, провести реформу будет непросто.

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"В понедельник (13 сентября – 24 канал) официально должен собраться Совет судей, который будет выбирать своих представителей в этическую комиссию, которая будет отвечать за судебную реформу", – отметила нардеп.

Однако не все так просто. Устинова знает, что Совет судей не собирается этого делать.

Мы имеем информацию, что Совет судей собирается бойкотировать эти решения, не предоставив своих представителей в комиссию,

– сказала нардеп.

По ее словам, судьи хотят заблокировать вообще возможность имплементации реформы. Похожее происходит с конкурсом на руководителя САП.

Справка. В Центре противодействия коррупции заявляли, что конкурс хотят сорвать. Также члены комиссии заявляли о давлении, которое на них оказывают.

Устинова: Система сама себя не очистит

Нардеп уверена, что судьи будут делать все, чтобы оставить статус-кво.

Эти люди сейчас являются неприкосновенными божествами в этой стране. Они могут пьяными сбивать людей и за это им ничего не будет,

– подчеркнула Устинова.

Она считает, что проблема в Высшем совете правосудия. Мол, он никогда не отстранит своего "карманного" судью, который принимает нужные решения.

"Будут пытаться заблокировать создания комиссии, также будут обращаться в КСУ и в местные суды, чтобы оспаривать отстранение определенных нужных им судей", – предсказала Устинова.

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