Об этом нардеп объединения "Справедливость" Александра Устинова рассказала в эфире авторской программы Артема Овдиенко и Екатерины Соляр "69" на 24 канале. По ее словам, провести реформу будет непросто.
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"В понедельник (13 сентября – 24 канал) официально должен собраться Совет судей, который будет выбирать своих представителей в этическую комиссию, которая будет отвечать за судебную реформу", – отметила нардеп.
Однако не все так просто. Устинова знает, что Совет судей не собирается этого делать.
Мы имеем информацию, что Совет судей собирается бойкотировать эти решения, не предоставив своих представителей в комиссию,
– сказала нардеп.
По ее словам, судьи хотят заблокировать вообще возможность имплементации реформы. Похожее происходит с конкурсом на руководителя САП.
Устинова: Система сама себя не очистит
Нардеп уверена, что судьи будут делать все, чтобы оставить статус-кво.
Эти люди сейчас являются неприкосновенными божествами в этой стране. Они могут пьяными сбивать людей и за это им ничего не будет,
– подчеркнула Устинова.
Она считает, что проблема в Высшем совете правосудия. Мол, он никогда не отстранит своего "карманного" судью, который принимает нужные решения.
"Будут пытаться заблокировать создания комиссии, также будут обращаться в КСУ и в местные суды, чтобы оспаривать отстранение определенных нужных им судей", – предсказала Устинова.
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