В законопроекте о судебной реформе не урегулирован вопрос о стаже кандидата в Этический совет. Именно это является препятствием для избрания членов этого органа. Об этом рассказал судья Апелляционной палаты ВАКС Николай Глотов.
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Противоречия в законе
По словам Николая Глотова, в законе о судебной реформе не прописан пункт о требованиях к опыту работы в сфере права. В требованиях к кандидатам на должность его нет, но в перечне для членов совета опыт есть. Он составляет не менее 15 лет.
Именно поэтому члены Совета судей провалили голосование, ведь им еще необходимо решить как трактовать закон – выдвигать ли требования об опыте работы кандидатам на должность.
Породили такую ситуацию не они (члены Совета судей – 24 канал), а законодатель. В любом случае важно, чтобы состав Этического совета был полноценно сформирован так, чтобы потом никто не имел оснований обвинить Совет судей и Высший совет правосудия в нарушениях во время его создания, поскольку это может скомпрометировать реформу судов как таковую,
– пояснил Глотов.
Сам судья рассказал, что еще при подаче заявления в Этический совет он понимал, что вопрос опыта работы со временем возникнет. Теперь судебная реформа фактически заморожена как минимум до следующего заседания Совета судей.
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Голосование Совета судей: коротко о главном
- 13 сентября Совет судей Украины собрался на голосование, которое касалось ряда вопросов судебной реформы. В частности избрания членов Этического совета. 16 из 26 членов Совета не поддержали ни одного кандидата, из-за чего голосование провалили.
- На должность председателя Этической комиссии, которая должна была проверять на добродетель кандидатов на должность в ВККС, выдвинули свои кандидатуры 6 судей. Из них 2 до начала голосования сняли свои кандидатуры.
- Проваленное голосование затормозило проведение судебной реформы в Украине.
- В Центре противодействия коррупции накануне высказывали опасения, что таким и будет результат голосования Совета судей Украины.