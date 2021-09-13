В законопроекте о судебной реформе не урегулирован вопрос о стаже кандидата в Этический совет. Именно это является препятствием для избрания членов этого органа. Об этом рассказал судья Апелляционной палаты ВАКС Николай Глотов.

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Противоречия в законе

По словам Николая Глотова, в законе о судебной реформе не прописан пункт о требованиях к опыту работы в сфере права. В требованиях к кандидатам на должность его нет, но в перечне для членов совета опыт есть. Он составляет не менее 15 лет.

Именно поэтому члены Совета судей провалили голосование, ведь им еще необходимо решить как трактовать закон – выдвигать ли требования об опыте работы кандидатам на должность.

Породили такую ​​ситуацию не они (члены Совета судей – 24 канал), а законодатель. В любом случае важно, чтобы состав Этического совета был полноценно сформирован так, чтобы потом никто не имел оснований обвинить Совет судей и Высший совет правосудия в нарушениях во время его создания, поскольку это может скомпрометировать реформу судов как таковую,

– пояснил Глотов.

Сам судья рассказал, что еще при подаче заявления в Этический совет он понимал, что вопрос опыта работы со временем возникнет. Теперь судебная реформа фактически заморожена как минимум до следующего заседания Совета судей.

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