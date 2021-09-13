У законопроєкті про судову реформу не врегульоване питання про стаж кандидата до Етичної ради. Саме це є перешкодою для обрання членів цього органу. Про це розповів суддя Апеляційної палати ВАКС Микола Глотов.

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Суперечності в законі

За словами Миколи Глотова, у законі про судову реформу не прописаний пункт про вимоги до досвіду роботи у сфері права. У вимогах до кандидатів на посаду його немає, але у переліку для членів ради досвід є. Він становить не менше 15 років.

Саме через це члени Ради суддів провалили голосування, адже їм ще необхідно вирішити як трактувати закон – чи висувати вимоги про досвід роботи кандидатам на посаду.

Породили таку ситуацію не вони (члени Ради суддів – 24 канал), а законодавець. У будь-якому випадку важливо, щоб склад Етичної ради було повноцінно сформовано так, щоб потім ніхто не мав підстав звинуватити Раду суддів і Вищу раду правосуддя в порушеннях під час її створення, оскільки це може скомпрометувати реформу судів як таку,

– пояснив Глотов.

Сам суддя розповів, що ще при подачі заяви в Етичну раду, він розумів, що питання досвіду роботи з часом виникне. Тепер судова реформа фактично заморожена щонайменше до наступного засідання Ради суддів.

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