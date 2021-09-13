У законопроєкті про судову реформу не врегульоване питання про стаж кандидата до Етичної ради. Саме це є перешкодою для обрання членів цього органу. Про це розповів суддя Апеляційної палати ВАКС Микола Глотов.
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Суперечності в законі
За словами Миколи Глотова, у законі про судову реформу не прописаний пункт про вимоги до досвіду роботи у сфері права. У вимогах до кандидатів на посаду його немає, але у переліку для членів ради досвід є. Він становить не менше 15 років.
Саме через це члени Ради суддів провалили голосування, адже їм ще необхідно вирішити як трактувати закон – чи висувати вимоги про досвід роботи кандидатам на посаду.
Породили таку ситуацію не вони (члени Ради суддів – 24 канал), а законодавець. У будь-якому випадку важливо, щоб склад Етичної ради було повноцінно сформовано так, щоб потім ніхто не мав підстав звинуватити Раду суддів і Вищу раду правосуддя в порушеннях під час її створення, оскільки це може скомпрометувати реформу судів як таку,
– пояснив Глотов.
Сам суддя розповів, що ще при подачі заяви в Етичну раду, він розумів, що питання досвіду роботи з часом виникне. Тепер судова реформа фактично заморожена щонайменше до наступного засідання Ради суддів.
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Голосування Ради суддів: коротко про головне
- 13 вересня Рада суддів України зібралася на голосування, що стосувалося низки питань судової реформи. Зокрема обрання членів етичної ради. 16 з 26 членів Ради не підтримали жодного кандидата, через що голосування провалили.
- На посаду голови Етичної комісії, яка б мала перевіряти на доброчесність кандидатів на посаду у ВККС, висунули свої кандидатури 6 суддів. З них 2 до початку голосування зняли свої кандидатури.
- Провалене голосування загальмувало проведення судової реформи в Україні.
- У Центрі протидії корупції напередодні висловлювали побоювання, що таким і буде результат голосування Ради суддів України.