Військо країни-агресорки також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 854280 (+1250) осіб,
- танків – 10040 (+17);
- бойових броньованих машин – 20894 (+23);
- артилерійських систем – 23034 (+58);
- РСЗВ – 1278 (+2);
- засобів ППО – 1063 (+2);
- літаків – 370 (+0);
- гелікоптерів – 331 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 25072 (+153);
- крилатих ракет – 3063 (+6);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 37096 (+168);
- спеціальної техніки – 3744 (+2).
Втрати ворога на 13 лютого 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ