Військо країни-агресорки також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

особового складу – близько 854280 (+1250) осіб,

танків – 10040 (+17);

бойових броньованих машин – 20894 (+23);

артилерійських систем – 23034 (+58);

РСЗВ – 1278 (+2);

засобів ППО – 1063 (+2);

літаків – 370 (+0);

гелікоптерів – 331 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 25072 (+153);

крилатих ракет – 3063 (+6);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 37096 (+168);

спеціальної техніки – 3744 (+2).



Втрати ворога на 13 лютого 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ