Войско страны-агрессора также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

личного состава – около 854280 (+1250) человек,

танков – 10040 (+17);

боевых бронированных машин – 20894 (+23);

артиллерийских систем – 23034 (+58);

РСЗО – 1278 (+2);

средств ПВО – 1063 (+2);

самолетов – 370 (+0);

вертолетов – 331 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 25072 (+153);

крылатых ракет – 3063 (+6);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 37096 (+168);

специальной техники – 3744 (+2).



Потери врага на 13 февраля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ