Войско страны-агрессора также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Актуальная статистика потерь
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- личного состава – около 854280 (+1250) человек,
- танков – 10040 (+17);
- боевых бронированных машин – 20894 (+23);
- артиллерийских систем – 23034 (+58);
- РСЗО – 1278 (+2);
- средств ПВО – 1063 (+2);
- самолетов – 370 (+0);
- вертолетов – 331 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 25072 (+153);
- крылатых ракет – 3063 (+6);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 37096 (+168);
- специальной техники – 3744 (+2).
Потери врага на 13 февраля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ