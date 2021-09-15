Саме ВРП – єдиний орган, який має право звільняти недоброчесних суддів. Натомість його члени захищають найогидніших представників судової мафії: від Вовків з Окружного адмінсуду Києва та Печерського суду до нелюдів у мантіях, які незаконно кидали за ґрати майданівців.

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Рада суддів під керівництвом Богдана Моніча відмовилася виконати пряму норму закону і делегувати хоч одного свого представника до Етичної ради. Без цього орган не може розпочати очищення ВРП.

Раді суддів не подобається реформа

Жоден з кандидатів не набрав необхідної кількості голосів під час голосування Радою суддів. Проголосували лише 4 члени з 26. Однак серед претендентів було кілька більш ніж достойних людей.

Наголошу, що Рада суддів відмовилася виконати пряму норму закону, бо судова реформа, бачите, їм не подобається. Голова Ради про це прямо на засіданні говорив.

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Уявляєте, судовій мафії не подобається судова реформа. Хто б міг подумати, правда? Та вони як вогню бояться очищення ВРП, бо точно знають, що це початок кінця корумпованої системи – їхнього кінця.

Як відреагував Зеленський

У Центрі протидії корупції про такий план зриву реформи попередили ще за кілька днів до засідання Ради суддів. Українська "судова" система віддаляє нас і від ЄС, і від НАТО навіть не на роки – на десятиріччя. Не просто пасивно "віддаляє", а силою тримає у своєму прогнилому корумпованому болоті.

Особисту відповідальність за блокування головної реформи країни несуть члени Ради суддів та її голова Богдан Моніч. Після засідання Ради суддів основним питання для мене було те, чи зрив реформи відбувся за погодженням з Зеленським, чи це чергова самодіяльність судової мафії.



Суддя Богдан Моніч / Фото Сьомого апеляційного адміністративного суду

Вже за кілька годин президент вийшов з дуже жорсткою заявою про блокування судовою мафією його реформи. Цитую: "Я не допущу блокування найголовнішої реформи країни, яку обіцяв українцям і яку ініціював".



Як на мене, дуже чітка і правильна позиція, за яку я президенту щиро вдячний. Якщо Зеленський не проведе жодної іншої реформи, окрім судової, лише нею він впише себе в історію України.

Судді вирішили розблокувати реформу

Реформа судів, без перебільшення, найважливіша реформа країни, на яку не спромігся жоден інший президент. Щиро бажаю Зеленському перевершити в цьому своїх попередників.



У цьому блозі я часто критикую президента. Жорстко критикую. Проте в судовій реформі команда Центру Протидії Корупції готова бути найближчим союзником Зеленського, щоб лише він не відступив і продовжив розпочате.



Ще одна цитата з заяви президента, якою він відреагував на спробу зірвати його судову реформу.

Кожна незаконна дія, спрямована на блокування судової реформи, отримає негайну оцінку та відсіч. Я не дозволю суддям, які перешкоджають реформі й очищенню судової системи, позбавити українців права на справедливість,

– сказав Зеленський.

Вже за кілька годин після цієї заяви Зеленського судова мафія почала давати задню. Голова Ради Суддів Моніч заявив, що вони вже найближчим часом визначаться з представниками в Етичну Комісію. Це розблокує зупинену ними реформу.

Чому не варто вірити Раді суддів

Не вірю жодному його слову й президенту не раджу вірити. Бо Рада суддів, як і сам Моніч, не є незалежними, вони – об'єкти процесу, продовження судової мафії – її руки.

Та сама Рада суддів з піною на вустах захищала Павла Вовка й ОАСК, коли антикорупційне бюро оприлюднило скандальні відео. Та сама Рада суддів разом з ВРП захищала найогидніших представників судової мафії. Вони – невіддільна частина цієї мафії, її плоть і кров.

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Яким буде результат провалу реформи

Повернімось до президента і його позиції в цій, без перебільшення, катастрофі. Думаю, що Зеленський дотримається слова і зламає саботаж своєї ж реформи.

Це справді його реформа. Нагадаю, що президент є автором відповідного законопроєкту. До того ж саме фракція Зеленського зробила реформу навіть жорсткішою, ніж просили західні партнери.

Крім того, 2 роки тому та сама судова мафія вже зірвала першу судову реформу президента. Тоді ВРП точно так само, як зараз Рада суддів не виконала пряму норму закону.

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Помилкою Офісу Президента було вступати з цими упирями в переговори та намагатися привести їх до тями. Це просто неможливо і я особисто попереджав про це команду Зеленського.

У підсумку Україна втратила 2 роки й зараз судова мафія зриває у такий спосіб другу спробу Зеленського. Якщо президент проковтне це знову, то країною керуватиме не він, а судова мафія. Сподіваюся, що Зеленський на таке не погодиться. Побачимо вже найближчим часом.