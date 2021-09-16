На зустрічі 16 вересня були представники послів ЄС та країн G7. Зокрема поговорили про завершення процесу створення Етичної ради.

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Рада суддів пообіцяла обрати членів Етичної ради

Під час зустрічі у ОП обговорили судову реформу в Україні. Зокрема учасники закликали Раду суддів України таки обрати своїх делегатів до Етичної ради, аби завершити її формування.

Голова Верховного суду Валентина Данішевська заявила, що "хоча Рада суддів і не обрала з першого разу представників до Етичної ради, цим вона не порушила закон, і вони надалі голосуватимуть, поки не оберуть цих осіб".

Голова Ради суддів Богдан Моніч пообіцяв, що делегатів таки оберуть.

Рада суддів України налаштована виконати цей закон, і ми це зробимо,

– запевнив Моніч.

Він запевнив, що, мовляв, вони вже підготували пропозиції щодо удосконалення процедури обрання членів Етичної ради. Проте конкретних термінів щодо обрання делегатів до Етичної ради, ні голова Верховного суду, ні глава Ради суддів не назвали.

Однак всі учасники, крім представників судової влади, ухвалили спільну заяву, в якій вітають делегування кандидатів до складу конкурсної комісії для проведення конкурсу на посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Зверніть увагу! 13 вересня Рада суддів не обрала 3 членів Етичної ради, яка повинна оцінювати на доброчесність членів та кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Загалом в раді має бути 6 членів: 3 обирає Рада суддів України, інших – міжнародні організації.

Коротко про судову реформу