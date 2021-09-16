На встрече 16 сентября были представители послов ЕС и стран G7. В частности поговорили о завершении процесса создания Этического совета.

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Совет судей пообещала избрать членов Этического совета

Во время встречи в ОП обсудили судебную реформу в Украине. В частности, участники призвали Совет судей Украины все же избрать своих делегатов в Этический совет, чтобы завершить его формирование.

Председатель Верховного суда Валентина Данишевская заявила, что "хотя Совет судей и не выбрал с первого раза представителей в Этический совет, этим он не нарушил закон, и они в дальнейшем будут голосовать, пока не изберут этих лиц".

Председатель Совета судей Богдан Монич пообещал, что делегатов все же изберут.

Совет судей Украины настроен выполнить этот закон, и мы это сделаем,

– заверил Монич.

Он заверил, что, мол, они уже подготовили предложения по совершенствованию процедуры избрания членов Этического совета. Однако конкретных сроков по избранию делегатов в Этический совет ни председатель Верховного суда, ни глава Совета судей не назвали.

Однако все участники, кроме представителей судебной власти, приняли совместное заявление, в котором приветствуют делегирование кандидатов в состав конкурсной комиссии для проведению конкурса на должность члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Обратите внимание! 13 сентября Совет судей выбрал 3 членов Этического совета, который должен оценивать на добродетель членов и кандидатов в Высшей квалификационной комиссии судей. Всего в совете должно быть 6 членов: 3 выбирает Совет судей Украины, других – международные организации.

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