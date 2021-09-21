Об этом в эфире 24 каналу рассказала исполнительная директора Фонда DEJURE Ирина Шиба. По ее словам, оценка и голосование за кандидатов займет несколько недель или месяцев, поэтому можно говорить о том, что Совет судей пытается затянуть этот процесс.

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Ирина Шиба убеждена, что украинская сторона имеет достаточно кандидатов, которых можно было делегировать. В конце концов, достаточно было выбрать только одного из более 5 тысяч судей. Она назвала таких кандидатов:

судью Верховного суда Елену Кибенко;

судью Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда;

судью в отставке, который ушел служить в АТО.

Справка. По разным данным, в судебной системе Украины работает от 4 до 5 тысяч судей. Эта цифра постоянно меняется, поскольку судьи постоянно уходят в отставку.

По словам эксперта, Елена Кибенко в прошлом прошла квалификационное оценивание. Судья Антикоррупционного суда проходила отбор с участием международных экспертов, а судья в отставке оставил карьеру, чтобы защищать граждан от российской агрессии.

Эти кандидаты почему-то не удовлетворили членов Совета судей. За них отдали голоса лишь 4 человека, остальные не поддержали ни одного кандидата. Единственным объяснением этому является попытка заблокировать судебную реформу,

– отметила Шиба.

Исполнительная директора Фонда DEJURE заметила, что практика Общественного совета добродетели показала – по меньшей мере к 30% судей были претензии или вопросы. Говорится об источниках происхождения их состояния, принятие решений и тому подобное.

Шиба назвала, кого из кандидатов мог делегировать Совет судей: видео

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