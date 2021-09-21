Об этом в эфире 24 каналу рассказала исполнительная директора Фонда DEJURE Ирина Шиба. По ее словам, оценка и голосование за кандидатов займет несколько недель или месяцев, поэтому можно говорить о том, что Совет судей пытается затянуть этот процесс.
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Кандидаты в Этический совет
Ирина Шиба убеждена, что украинская сторона имеет достаточно кандидатов, которых можно было делегировать. В конце концов, достаточно было выбрать только одного из более 5 тысяч судей. Она назвала таких кандидатов:
- судью Верховного суда Елену Кибенко;
- судью Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда;
- судью в отставке, который ушел служить в АТО.
По словам эксперта, Елена Кибенко в прошлом прошла квалификационное оценивание. Судья Антикоррупционного суда проходила отбор с участием международных экспертов, а судья в отставке оставил карьеру, чтобы защищать граждан от российской агрессии.
Эти кандидаты почему-то не удовлетворили членов Совета судей. За них отдали голоса лишь 4 человека, остальные не поддержали ни одного кандидата. Единственным объяснением этому является попытка заблокировать судебную реформу,
– отметила Шиба.
Исполнительная директора Фонда DEJURE заметила, что практика Общественного совета добродетели показала – по меньшей мере к 30% судей были претензии или вопросы. Говорится об источниках происхождения их состояния, принятие решений и тому подобное.
Шиба назвала, кого из кандидатов мог делегировать Совет судей: видео
Судебная реформа в Украине: последние новости
- В сентябре должна была начаться важнейшая реформа страны – судебная. Однако Совет судей 13 сентября заблокировал ее основную часть.
- Председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков отметил, что такие действия направлены на затягивание процесса. Мол, чтобы успеть "убить" реформу в Конституционном Суде.
- Госдеп США отреагировал на блокирование судебной реформы в Украине. Американцы пообещали поддерживать в этих вопросах украинское общество.