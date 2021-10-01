Відповідні заяви прозвучали під час робочої зустрічі в Офісі Президента.

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Своєю чергою очільник ОП Андрій Єрмак наголосив, що глава держави Володимир Зеленський дуже зацікавлений у тому, щоб судова реформа відбувалася такими самими темпами, як і інші перетворення в країні.

Ми розуміємо, що іноді – це процес, іноді неможливо зробити швидше, ніж це є в межах чинного законодавства, але максимально стислі строки проведення судової реформи є пріоритетом для президента,

– сказав він.

Андрій Єрмак подякував партнерам і Раді суддів України за номінування кандидатів до конкурсної комісії для відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів і сподівається, що цей орган незабаром розпочне роботу.

Кандидати до Етичної ради

Водночас у список кандидатів до Етичної ради були включені відомі іноземні судді у відставці та прокурори з бездоганною репутацією та професійним досвідом. При цьому темпи відбору кандидатів не відповідають очікуванням суспільства і пропозиціям влади України.

Також в Офісі Президента констатували, що Рада суддів досі не визначила трьох кандидатів до Етичної ради, і запевнили, якщо суддівське самоврядування довго не зможе обрати своїх кандидатів, Верховна Рада буде змушена "дати відповідь на цей виклик".

Голова Ради суддів України Богдан Моніч висловив сподівання, що до кінця жовтня кандидати до Етичної ради будуть обрані.

Блокування судової реформи