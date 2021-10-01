Соответствующие заявления прозвучали во время рабочей встречи в офисе Президента.

Читайте также Совет судей шантажирует депутатов, чтобы сорвать судебную реформу, – ЦПК

В свою очередь глава ОП Андрей Ермак отметил, что глава государства Владимир Зеленский очень заинтересован в том, чтобы судебная реформа происходила такими же темпами, как и другие преобразования в стране.

Мы понимаем, что иногда – это процесс, иногда невозможно сделать быстрее, чем это есть в рамках действующего законодательства, но максимально сжатые сроки проведения судебной реформы являются приоритетом для президента,

– сказал он.

Андрей Ермак поблагодарил партнеров и Раду судей Украины за номинирование кандидатов в конкурсную комиссию для отбора членов Высшей квалификационной комиссии судей и надеется, что этот орган вскоре начнет работу.

Кандитаты в Этический совет

В то же время в список кандидатов в Этический совет были включены известные иностранные судьи в отставке и прокуроры с безупречной репутацией и профессиональным опытом. При этом темпы отбора кандидатов не соответствуют ожиданиям общества и предложениям властей Украины.

Также в Офисе Президента констатировали, что Совет судей до сих пор не определил трех кандидатов в Этический совет, и заверили, если судейское самоуправление долго не сможет избрать своих кандидатов, Верховная Рада будет вынуждена "дать ответ на этот вызов".

Председатель Совета судей Украины Богдан Монич выразил надежду, что до конца октября кандидаты в Этический совет будут избраны.

Блокирование судебной реформы