Совет судей разослал народным депутатам письмо, в котором требует внести изменения в закон о судебной реформе. Их целью является ослабление роли международных экспертов в проведении отбора в Высший совет правосудия.

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Совет судей продолжает тянуть время

Для запуска судебной реформы Совет судей должен был еще 13 сентября избрать кандидатов на должность в Этический совет. Однако это голосование провалили, что затормозило весь процесс.

Вскоре, 21 сентября, Совет судей решил продолжить прием документов кандидатов на должность членов Этического совета до 21 октября 2021 года. То есть реформу затормозили второй раз подряд. Фактически, Совет судей продемонстрировал свое нежелание выполнять закон, который приняли народные депутаты.

Нардепы получают письма

Уже несколько народных избранников получили письма от Совета судей на имя спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. В нем идет речь о том, что в закон о реформе стоит внести изменения, которые, по мнению членов Совета, смогут положительно повлиять на ее проведение.

В Центре противодействия коррупции эти письма называют шантажом народных депутатов, ведь Совет судей заблокировал реформу, а теперь посылает в парламент список рекомендуемых изменений в закон.

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