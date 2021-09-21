Рада суддів розіслала народним депутатам лист, у якому вимагає внести зміни до закону про судову реформу. Їхньою метою є послаблення ролі міжнародних експертів у проведенні відбору до Вищої ради правосуддя.

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Рада суддів продовжує тягнути час

Для запуску судової реформи, Рада суддів мала ще 13 вересня обрати кандидатів на посаду до Етичної ради. Однак це голосування провалили, що загальмувало весь процес.

Невдовзі, 21 вересня Рада суддів ухвалила продовжити прийом документів кандидатів на посаду членів Етичної ради до 21 жовтня 2021 року. Тобто реформу загальмували вдруге поспіль. Фактично, Рада суддів продемонструвала своє небажання виконувати закон, який ухвалили народні депутати.

Нардепи отримують листи

Уже декілька народних обранців отримали листи від Ради суддів на ім'я спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. У ньому йде мова про те, що до закону про реформу варто внести зміни, які, на думку членів Ради, зможуть позитивно вплинути на її проведення.

У Центрі протидії корупції ці листи називають шантажем народних депутатів, адже Рада суддів заблокувала реформу, а тепер надсилає у парламент список рекомендованих змін до закону.

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