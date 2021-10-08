Следовательно, в 2021 году закончит свою 4-летнюю каденцию. Об этом она сообщила 8 октября судьям Верховного Суда после пленума.

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Данишевская не будет претендовать повторно на должность главы Верховного Суда

Глава Верховного Суда Валентина Данишевская отметила, что не намерена повторно предлагать свою кандидатуру после того, как в ноябре 2021 года истечет ее срок пребывания на этом посту.

Поэтому чиновница подчеркнула, что судьи должны выбрать уже другого руководителя.

Я не буду предлагать свою кандидатуру. Мы должны искать в наших рядах нового председателя Верховного Суда,

– подчеркнула она.

Данишевская также добавила, что Верховный Суд соберется на пленум по рассмотрению кандидатур на должность нового главы 22 октября 2021 года.

Что известно о Валентине Данишевской