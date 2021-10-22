За кандидатуру Князева проголосовали 98 судей Верховного Суда.
Ранее Зеленский назначил судей Верховного Суда: кто получил должности
Кроме Князева на должность было еще два претендента
Кроме Князева на должность претендовали судья Кассационного хозяйственного суда Владимир Погребняк, а также судья ВС в составе Кассационного гражданского суда Олег Ткачук.
За Погребняка проголосовали 49 судей, за Ткачука – всего 7.
Мы выбираем человека, который поведет за собой всю судебную систему. Глава Верховного Суда должен быть не только сильным судьей, но и менеджером всей судебной системы,
– сообщил Князев во время своего выступления.
Преемник Данишевской сообщил, что за ним нет никаких политических сил и мощных рычагов воздействия. Князев отметил проблемы в финансировании судебной системы и кадровый дефицит.
Что известно о Всеволоде Князеве:
- В 2001 году получил право заниматься адвокатской деятельностью.
- Судьей работает с 2013 года. Именно тогда прекратили действие адвокатской лицензии.
- С 2015 года был главой Николаевского окружного административного суда.
- До того, как возглавить Верховный Суд, был секретарем Палаты ВС.