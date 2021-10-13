Назначение состоялось в соответствии с несколькими статтьями Конституции Украины и статьей закона "О судоустройстве и статусе судей".

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Назначили новых судей Верховного Суда

В соответствии с указом президента должности в Верховном Суде получили:

  • Чумаченко Татьяна Анатольевна – назначена в Кассационный административный суд;
  • Картер Валерий Иванович – в Кассационный хозяйственный суд.

Соответствующий указ Зеленский подписал 13 октября.

Отставка председателя Верховного Суда Данишевской: что известно

  • Руководительница Верховного Суда Валентина Данишевская 8 октября сообщила, что уходит в отставку. Она добавила, что не будет претендовать повторно на эту должность в ноябре 2021, когда закончится ее каденция.
  • Суд соберется на пленум по рассмотрению кандидатур на должность нового председателя 22 октября.