Назначение состоялось в соответствии с несколькими статтьями Конституции Украины и статьей закона "О судоустройстве и статусе судей".
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Назначили новых судей Верховного Суда
В соответствии с указом президента должности в Верховном Суде получили:
- Чумаченко Татьяна Анатольевна – назначена в Кассационный административный суд;
- Картер Валерий Иванович – в Кассационный хозяйственный суд.
Соответствующий указ Зеленский подписал 13 октября.
Отставка председателя Верховного Суда Данишевской: что известно
- Руководительница Верховного Суда Валентина Данишевская 8 октября сообщила, что уходит в отставку. Она добавила, что не будет претендовать повторно на эту должность в ноябре 2021, когда закончится ее каденция.
- Суд соберется на пленум по рассмотрению кандидатур на должность нового председателя 22 октября.