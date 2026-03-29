Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала, к каким последствиям привели удары противника. Также она предупредила жителей Харьковщины, особенно в прифронтовых зонах, об опасности, которая существует от российских дронов.

К теме Три года жили без крыши и снова прилет: харьковчанин показал, как Россия разбомбила его квартиру

Какие дроны применяет враг на Харьковщине?

Харьков находился под обстрелами пять дней из семи. В некоторые дни раздавалось по два удара. Враг последнюю неделю применял преимущественно беспилотники, в частности, новый для города "Италмас" – дешевый аналог "Шахеда". Россияне применяли его только в третий раз за время полномасштабного вторжения.

Обратите внимание! В течение последней недели в Харьковской области погибли три человека, среди них женщина из Харькова, попавшая под обстрел. Также, по предварительным данным, 55 человек получили ранения.

В общем FPV-дронов над Харьковщиной становится все больше. Только за прошедшую неделю на Купянщине было семь случаев их применения. Это привело к ранениям людей и разрушениям.

Враг наносит удары по трассам, когда едут машины, где есть съезд из села. Он специально выжидает людей, которые выезжают и бьют. В частности на трассе Чугуев – Миловое, съезд на село Лесная Стенка, Приколотное. Также и Лесной Стенке FPV-дронами были повреждены газовые сети.

Один из случаев охоты FPV-дронов за людьми произошел на Купянщине. Мужчина 22 лет эвакуировался из города, и во время перехода через реку Оскол, получил ранение. Это означает, что операторы дронов осознавали, что били по людям, которые эвакуировались, однако использовали FPV-дрон,

– отметила корреспондентка.

Она напомнила, что неделя началась с удара на Драчевщине, где FPV-дрон ударил по поезду в Слатино. К сожалению, в результате удара погиб человек, который остался в вагоне. А из-за удара по в Лютивке пострадал 63-летний мужчина.

Почему местным жителям нужно перестроить свои жизни, учитывая новые угрозы?

Кроме того, в Великобурлукской общине 28 марта россияне ударили по машине, в которой ехали трое мужчин. Все они получили ранения, двое находятся в больнице в тяжелом состоянии, ведь имеют комбинированные травмы.

Поэтому местным жителям, которые живут там или ездят на работу, должны понимать, что Россия только наращивает удары FPV-дронами. Поэтому нужно менять свой стиль жизни, быт, если они все же решают остаться там жить,

– подчеркнул Анна Черненко.

Также в трех населенных пунктах на Золочевщине недавно было объявлено принудительную эвакуацию для семей с детьми. Нужно понимать, что удары врага FPV-дронами будут только наращиваться. Поэтому в этих населенных пунктах ни в коем случае нельзя оставаться с детьми.

Кроме того, много FPV-дронов не срабатывает. Они могут оставаться на дорогах, в полях, даже во дворах. Но местным жителям нельзя ни в коем случае трогать их, потому что они в любой момент могут сработать, сдетонировать. Очень часто поступает информация, что люди касаются этих дронов и они взрываются. Это приводит к ранениям. Такие дроны могут быть некачественным оружием, однако они так же опасны.

Поэтому людям, которые остаются в населенных пунктах, расположенных у линии боевого соприкосновения или в килзоне, которая только растет, нужно перестроить свою жизнь, по-новому построить свои маршруты, отказаться от сельхозработ, учитывая рост количества FPV-дронов.

