Об этом сообщили в Укрзализныце. Напомним, в Харьковской области FPV-дрон попал в вагон электропоезда.
Что сказали в Укрзализныце об ударе по поезду?
Атака произошла утром, около 5:20.
Вражеский беспилотник попал в последний вагон пригородного поезда сообщением Слатино – Харьков. Сразу после сигнала опасности поездная бригада и ряд пассажиров проследовали к развернутому на станции Слатино модульного укрытия, что спасло жизни. К сожалению, один человек погиб. По предварительной информации (она проверяется следователями), погибший отказался эвакуироваться в укрытие,
– написали в УЗ.
Компания выразила искренние соболезнования родным и близким погибшего.
В Харьковской областной прокуратуре рассказали, что на месте погиб 61-летний пассажир. А машинист поезда и его помощник получили острую реакцию на стресс.
"В очередной раз обращаемся ко всем пассажирам: пожалуйста, не пренебрегайте правилами безопасности и четко выполняйте указания железнодорожников. Мы продолжаем обеспечивать сообщение с прифронтовыми громадами – это сложная работа, которая требует взаимной ответственности и доверия. Безопасность – превыше всего", – добавили в Укрзализныце.
Интересно! На днях в BBC вышла статья именно об эвакуации пассажиров поездов во время атак. Там объяснили, что такую новацию ввели именно в 2026 году, поскольку с марта 2026 года УЗ столкнулась с новой волной усиленных атак. Из-за этого обновили операционные протоколы и усилили меры безопасности. Ранее перевозчик говорил, что в подвижную мишень труднее попасть, поэтому поезда не останавливали.
Поезда и железная дорога постоянно под ударом
Перед массированной атакой 24 марта была информация, что Россия может попасть по Центральному железнодорожному вокзалу в Киеве. К счастью, этого не произошло.
Накануне состоялось заседание с УЗ на Сумщине – этот прифронтовой регион, как и Харьковщина, постоянно страдает от вражеских ударов.
"Враг целенаправленно атакует железнодорожную инфраструктуру и подвижной состав. Наибольшие риски – на участках, приближенных к границе. Поэтому часть маршрутов приходится менять или ограничивать", – написал глава ОВА Олег Григоров.