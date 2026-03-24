Об этом сообщили в Укрзализныце. Напомним, в Харьковской области FPV-дрон попал в вагон электропоезда.

Что сказали в Укрзализныце об ударе по поезду?

Атака произошла утром, около 5:20.

Вражеский беспилотник попал в последний вагон пригородного поезда сообщением Слатино – Харьков. Сразу после сигнала опасности поездная бригада и ряд пассажиров проследовали к развернутому на станции Слатино модульного укрытия, что спасло жизни. К сожалению, один человек погиб. По предварительной информации (она проверяется следователями), погибший отказался эвакуироваться в укрытие,

– написали в УЗ.

Компания выразила искренние соболезнования родным и близким погибшего.

В Харьковской областной прокуратуре рассказали, что на месте погиб 61-летний пассажир. А машинист поезда и его помощник получили острую реакцию на стресс.

"В очередной раз обращаемся ко всем пассажирам: пожалуйста, не пренебрегайте правилами безопасности и четко выполняйте указания железнодорожников. Мы продолжаем обеспечивать сообщение с прифронтовыми громадами – это сложная работа, которая требует взаимной ответственности и доверия. Безопасность – превыше всего", – добавили в Укрзализныце.

Интересно! На днях в BBC вышла статья именно об эвакуации пассажиров поездов во время атак. Там объяснили, что такую новацию ввели именно в 2026 году, поскольку с марта 2026 года УЗ столкнулась с новой волной усиленных атак. Из-за этого обновили операционные протоколы и усилили меры безопасности. Ранее перевозчик говорил, что в подвижную мишень труднее попасть, поэтому поезда не останавливали.

