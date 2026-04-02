Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, зазначивши, що в пошкодженій квартирі перебувала жінка, яка цю оселю винаймала.
Обстріл Харкова 2 квітня: які наслідки?
Власники зруйнованої квартири у свій час евакуювалися з Харкова та здавали її в оренду. Після звістки про обстріл вони нині повертаються в місто.
Це велике диво, що внаслідок цього удару немає вбитих людей. Квартира знищена. Експертам ще треба буде визначити, наскільки серйозні пошкодження будинку, в якому стані дах,
– розповіла Черненко.
Хоча займання не сталося, але руйнація оселі значна. Під час атаки жінка, в чию квартиру прилетів дрон, перебувала в кімнатах по інший бік будинку. Це врятувало її.
Друзі власників оселі прийшли на допомогу, збирають уцілілі речі, шукають документи. У мешканки цього будинку, яка проживала у сусідній квартирі, медики зафіксували гостру реакцію на стрес.
"Фрагмент БпЛА влетів у стіну, її дуже покосило, зрізало. Зараз стеля тримається на певних підпірках. Далі буде перевірка стану даху, встановлюватиметься, чи не треба буде розбирати частину будинку", – озвучила Черненко.
Квартира, в яку влучив БпЛА / Фото: скриншоти з відео
Зі слів кореспондентки з Харкова, пошкоджена багатоповерхівка розташована у густонаселеному житловому кварталі. Атака відбулась о 22:00.
Отак люди живуть, а потім раптом вибух і все. Хочеться допомогти чим зможу,
– озвучив Валерій, друг власників розбитої квартири.
В ніч на 2 квітня Росія гатила по Харкову декілька разів, починаючи з пізнього вечора. Потім було тимчасове затишшя, о 6:00 ворог продовжив тероризувати місто. Російська армія намагалась здебільшого атакувати Київський район. Були чутні вибухи, зафіксовані пошкодження транспорту.
Росія атакує Харківщину: останні новини
31 березня ворог спрямував дрони по Чугуєву, зокрема, удар прийшовся по непрацюючому підприємству, сталася пожежа. Коли на місці працювали правоохоронці, Росія вдарила повторно. Як наслідок – постраждали поліцейські, а також 2 цивільні жінки. Через обстріл пошкоджено майже 15 приватних будинків.
29 березня ворог вдарив дроном по Холодногірському району Харкова. Спалахнула пожежа біля приватного будинку, постраждали двоє людей.
27 березня російська армія націлила на Харків ракети. Мешканці чули серію вибухів. Сталося влучання у багатоквартирний будинок у Київському районі. Згодом ворог спрямував на місто ще й дрони.