Боєприпаси небезпечні тим, що можуть здетонувати через деякий час. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Що відомо про небезпечні боєприпаси, які використовує Росія?

Російські окупаційні війська застосовують на території Харківської області кумулятивно-осколкові боєприпаси, які становлять підвищену небезпеку для цивільного населення

За словами Синєгубова, такі боєприпаси мають характерну форму, схожу на дзвіночок, і оснащені механізмом самоліквідації. Це робить їх особливо небезпечними, оскільки вони можуть здетонувати через певний час після падіння.

Крім того, вибухотехніки фіксують і інші небезпечні пристрої – міни з магнітним датчиком цілі. Вони мають круглу форму, зелене забарвлення і також можуть самоліквідовуватися.

Влада закликає жителів регіону дотримуватися правил безпеки:

  • не підходити до підозрілих предметів,
  • не намагатися їх переміщувати,
  • одразу повідомляти про знахідки рятувальні служби за номерами 101 або 102.

Як окупанти вдосконалюють своє озброєння?

  • Ворог не зупиняється у вдосконаленні "Шахедів". Відомо, що окупанти оснащують БпЛА макетами ракет, щоб спровокувати українську авіацію. Українська авіація відпрацьовує реакцію, щоб уникнути марних витрат ресурсів на фальшиві загрози.

  • Також "Шахеди" можуть скидати міни. Сергій "Флеш" розповів, що дрони можуть скидати до восьми мін одночасно з контейнерів під крилами. Снаряди добре помітні на землі та становлять небезпеку.

  • Росія вдосконалює безпілотники "Герань", оснащуючи їх турбореактивними двигунами. Це робить їх надзвичайно швидкими. Дрони-перехоплювачі наразі не можуть проти них боротися. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів, що Україна може протидіяти такому озброєнню.