Боєприпаси небезпечні тим, що можуть здетонувати через деякий час. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Що відомо про небезпечні боєприпаси, які використовує Росія?

Російські окупаційні війська застосовують на території Харківської області кумулятивно-осколкові боєприпаси, які становлять підвищену небезпеку для цивільного населення

За словами Синєгубова, такі боєприпаси мають характерну форму, схожу на дзвіночок, і оснащені механізмом самоліквідації. Це робить їх особливо небезпечними, оскільки вони можуть здетонувати через певний час після падіння.

Крім того, вибухотехніки фіксують і інші небезпечні пристрої – міни з магнітним датчиком цілі. Вони мають круглу форму, зелене забарвлення і також можуть самоліквідовуватися.

Влада закликає жителів регіону дотримуватися правил безпеки:

не підходити до підозрілих предметів,

не намагатися їх переміщувати,

одразу повідомляти про знахідки рятувальні служби за номерами 101 або 102.

Як окупанти вдосконалюють своє озброєння?