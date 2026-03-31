Боеприпасы опасны тем, что могут сдетонировать через некоторое время. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Что известно об опасных боеприпасах, которые использует Россия?

Российские оккупационные войска применяют на территории Харьковской области кумулятивно-осколочные боеприпасы, которые представляют повышенную опасность для гражданского населения

По словам Синегубова, такие боеприпасы имеют характерную форму, похожую на колокольчик, и оснащены механизмом самоликвидации. Это делает их особенно опасными, поскольку они могут сдетонировать через определенное время после падения.

Кроме того, взрывотехники фиксируют и другие опасные устройства – мины с магнитным датчиком цели. Они имеют круглую форму, зеленую окраску и также могут самоликвидироваться.

Власти призывают жителей региона соблюдать правила безопасности:

не подходить к подозрительным предметам,

не пытаться их перемещать,

сразу сообщать о находках спасательные службы по номерам 101 или 102.

