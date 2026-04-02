Об этом сообщила корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, отметив, что в поврежденной квартире находилась женщина, это жилье она снимала.
Обстрел Харькова 2 апреля: какие последствия?
Владельцы разрушенной квартиры в свое время эвакуировались из Харькова и сдавали ее в аренду. После известия об обстреле, они сейчас возвращаются в город.
Это большое чудо, что в результате этого удара нет убитых людей. Квартира уничтожена. Экспертам еще предстоит определить, насколько серьезные повреждения дома, в каком состоянии крыша,
– рассказала Черненко.
Хотя возгорания не произошло, но разрушение дома значительное. Во время атаки женщина, в чью квартиру прилетел дрон, находилась в комнатах по другую сторону дома. Это спасло ее.
Друзья владельцев дома пришли на помощь, собирают уцелевшие вещи, ищут документы. У жительницы этого дома, которая проживала в соседней квартире, медики зафиксировали острую реакцию на стресс.
"Фрагмент БПЛА влетел в стену, ее очень покосило, срезало. Сейчас потолок держится на определенных подпорках. Далее будет проверка состояния крыши, будет устанавливаться, не нужно ли будет разбирать часть дома", – озвучила Черненко.
Квартира, в которую попал БПЛА
По словам корреспондента из Харькова, поврежденная многоэтажка расположена в густонаселенном жилом квартале. Атака пришлась на 22:00.
Вот люди живут, а потом вдруг взрыв и все. Хочется помочь чем смогу,
– озвучил Валерий, друг владельцев разбитой квартиры.
В ночь на 2 апреля Россия била по Харькову несколько раз, начиная с позднего вечера. Затем было временное затишье, в 6:00 враг продолжил терроризировать город. Российская армия пыталась в основном атаковать Киевский район. Были слышны взрывы, зафиксированы повреждения транспорта.
31 марта враг направил дроны по Чугуеву, в частности удар пришелся по неработающему предприятию, произошел пожар. Когда на месте работали правоохранители, Россия ударила повторно. Как следствие – пострадали полицейские, а также 2 гражданские женщины. Из-за обстрела повреждено почти 15 частных домов.
29 марта враг ударил дроном по Холодногорскому району Харькова. Вспыхнул пожар возле частного дома, пострадали два человека.
27 марта российская армия нацелила на Харьков ракеты. Жители слышали серию взрывов. Произошло попадание в многоквартирный дом в Киевском районе. Впоследствии враг направил на город еще и дроны.