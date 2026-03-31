Об этом сообщила городской голова Чугуева Галина Минаева и полиция Харьковской области.

Какие последствия удара по Чугуеву?

Удар пришелся по неработающему предприятию в одном из микрорайонов Чугуева. Уже через несколько минут обстрел снова повторился. Тогда на месте уже работали правоохранители.

Повреждения получили цех и техника, начался пожар. Кроме того, известно о некоторых разрушениях объекта критической инфраструктуры, детского учреждения и около 15 частных домов – преимущественно остекления, крыш, имущества.

В целом известно о 5 пострадавших. Среди них две гражданские женщины: 68-летней – оказали медицинскую помощь на месте, 43-летнюю – госпитализировали с тяжелой черепно-мозговой травмой.

В медучреждении также двое полицейских отдела реагирования патрульной полиции и один полицейский охраны.

На месте работают соответствующие службы.

Из-за атаки некоторые районы города были без электричества. Его обещали вернуть в течение двух часов.

Только в микрорайоне Дружба электроснабжение восстановят после обследования территории на наличие взрывоопасных предметов и ликвидации повреждений сети.

