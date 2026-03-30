У Воздушных силах мониторят ситуацию в небе над Украиной и предупреждают о возможных угрозах.

Что известно о беспилотной атаке?

Призываем вас быть внимательными к воздушным тревогам и соблюдать правила безопасности. Находитесь в укрытиях в случае объявления опасности в вашем регионе.

20:10, 30 марта

  • БпЛА из акватории Черного моря, курсом на Южное.
  • БпЛА из Одесской области, курсом на Виннитчину.
  • БпЛА на юге Черниговщины, курсом на Киевщину.
  • БпЛА на юге Сумщины, курсом на Полтавщину.
  • БпЛА мимо Белополья на Сумщине, курс западный.
  • БпЛА на востоке Николаевщины, курс северный.
  • БпЛА на севере Харьковщины, постоянно меняет направление движения.
19:11, 30 марта

БпЛА на Житомирщине, курс на Бердичев.

18:44, 30 марта

БпЛА на Сумщине, курс Черниговщина (Батурин).

18:42, 30 марта

БпЛА с Киевщины курсом на Брусилов.

18:34, 30 марта

18:31, 30 марта

18:19, 30 марта

БпЛА на Киевщине, курс Бородянка\Гостомель.

18:18, 30 марта

БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область.

18:09, 30 марта

БпЛА с Черниговщины на Киевщину, курсом Киевское водохранилище.

17:59, 30 марта

БпЛА с Черниговщины курсом на Киевщину.

17:57, 30 марта

БпЛА на Полтавщине, курс Миргород.